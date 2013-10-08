Çelik: Görüş belirtmek ifade özgürlüğüm, ancak isim vermedim

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, katıldığı bir televizyon programında bir televizyon sunucusunun dekoltesine ilişkin "Çok aşırı. Dünyada kabul edilemez" açıklamalarının ardından Veliaht programı sunucusu Gözde Kansu'nun yapımcı şirket tarafından işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Çelik, "bir TV, bir program veya bir kişi adı asla vermedim" dedi.

Çelik ayrıca sözlerini savunarak, "Bir birey, bir TV izleyicisi veya bir politikacı olarak bir konuda görüşümü dile getirmek de benim en tabii hakkım ve ifade özgürlüğümdür" ifadelerini paylaştı.

Çelik'in konu ile ilgili twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:



Pazar günü katıldığım bir TV programında Kamudaki kıyafet serbestliğinin aşırıya kaçabileceğine dair bana bir soru soruldu.

Ben, cevabımda aynı endişenin Üniversitelerdeki kıyafet serbestliği esnasında da dile getirildiğini ancak bunun yersiz olduğunu söyledim.

Cevabımda,kapalı olmak çarşaflı veya peçeli olmak anlamına gelmediği gibi; başı açık olmak da aşırı dekolte giyinmek anlamına gelmez,dedim.

Mülakatta dekolte giyinmiş bir sunucuyu uçlara örnek olarak verdim. Bu konuşmamda bir TV, bir program veya bir kişi adı asla vermedim.

Sonrasında isimlendirmeler, yakıştırmalar medya tarafından yapıldı. Bir kez daha söylüyorum.Duyarlılığımız toplumun genel duyarlılığıdır.

Bir birey, bir TV izleyicisi veya bir politikacı olarak bir konuda görüşümü dile getirmek de benim en tabii hakkım ve ifade özgürlüğümdür.

TV programındaki sözlerimden yola çıkarak "hayat tarzına müdahale ediliyor" gibi bir istismar konusu çıkarmak kötü niyetli bir çabadır.

'Dünyada da kabul edilemez'

Hüseyin Çelik katıldığı bir televizyon programında, "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez” demişti.

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, ATV yönetimi ile Veliaht programını hazırlayan yapımcı şirket arasındaki toplantı sonucunda sunucu Gözde Kansu'nun işten çıkarıldığını söyledi. Sevilay işten çıkarmaya gerekçe olarak Kansu'nun performansının gösterildiğini söyledi.