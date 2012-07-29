Çelik: Erdoğan Köşk'e aday olursa Gül aday olmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına aday olacağını belirterek "Abdullah Gül çok iyi bir cumhurbaşkanı oldu. Ama Erdoğan aday olursa, Sayın Gül’ün aday olacağını sanmıyorum. Geçmişte olduğu gibi oturur konuşurlar, kendilerini tartıştıracak bir durum içine girmezler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Başkakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olacağına inandığını, bu durumda Abdullah Gül’ün aday olmayacağını söyledi. Çelik, AKP’nin geleceğine ilişkin şöyle konuştu:



Çelik: Liderlik vasfı var



Numan Bey (Numan Kurtulmuş), iyi yetişmiş biri, bizim de geçmişe dayanan dostluğumuz var. İktidar partisi açısından söylüyorum, Numan Bey’in siyasetin uzağında kalması kayıp ve eksikliktir. Bu durum parti içinde olumlu bir sinerji oluşturur. Numan Bey’in liderlik vasfı da var.



'Kadroyu dizayn edecek'



Sayın Başbakan partinin kadrosunu dizayn edecek. Eylülde kongre var, ardından yerel seçimler. Tüm bu aşamalar partinin yeniden dizaynı sonucuna neden olacak. Sayın Başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kafası rahat bir şekilde yürümek isteyecektir. Taşları yerli yerine oturtacağına eminim.



'İlk turda seçilir'



Tüm bunlar Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük bir girişim de olabilir ama Tayyip Erdoğan, hiçbir operasyon, hiçbir transfer yapmasa da ilk turda cumhurbaşkanı seçilir. Buradaki amaç, birlikte yürümesi gereken insanların Ak Parti dışında kalmamasıdır. Başbakan için bu parti evladı gibidir. Elbette onu ehil ellere bırakmak ister. 2023 hedefine ulaştıracak bir kadroya bırakmak ister. Bu doğru bir yaklaşım olur. ‘Ben gidiyorum, parti ne olursa olsun’ anlayışı içinde olmaz.



'Nefsi karar almaz'



Hatırlayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes bir şey söylüyordu, ama Sayın Başbakan olması gerekeni yaptı. Genel Başkanlık konusunda da olması gerekeni yapar, nefsi ve keyfi bir karar almaz. İnce eleyip sık dokur, doğru karar verir. Ben Sayın Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı adayı olacağı inancındayım. Abdullah Gül çok iyi bir cumhurbaşkanı oldu. Ama Erdoğan aday olursa, Sayın Gül’ün aday olacağını sanmıyorum. Geçmişte olduğu gibi oturur konuşurlar. Kamuoyunda kendilerini tartıştıracak bir durum içine girmezler.