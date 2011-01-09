-ÇELİK: DEVLET, ALEVİLERİ DE GÖRMEMEZLİKTEN GELMİŞ MUDANYA (A.A) - 09.01.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu güne kadar Alevilerin sorunlarının dikkate alınmadığını belirterek, Alevilerin sorunlarının particilikle değil, hep birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi. Alevi Kültür Derneği Mudanya Şubesi'nin düzenlediği Aşure Günü'ne katılan Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli'nin de bulunduğu törende kendisine ikram edilen aşurenin tadına baktı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, Alevilerin sorunlarına değinerek, ''Aslında devlet, Alevileri de görmemezlikten gelmiş. Aleviler, devletin sınırları içinde ama kendi içine kapalı vaziyette, yaşamlarını sürdüren bir topluluk olarak, değer yargılarından ödün vermeden bugüne kadar gelebilmiş bir topluluk. Birinci hedefimiz aradaki derin ayrılıkları, 'derin uçurum' diye gösterilen konuları, aslında derinlik ifade etmediğini ve bizzat ilgili tarafları yan yana getirdiğini aylarca tartıştık'' diye konuştu. Çalıştaylarla Alevilerin bakışının ve hafızasının yenilendiğini belirten Çelik, belirlenen ana noktalardan birisi olan Madımak Oteli'ni kamulaştırdıklarını, buranın gelecekte dostluğu pekiştirecek bir alan haline getireceklerini bildirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili sorunun da çalıştaylarda gündeme geldiğine değinen Çelik, ''Çalıştaylarda geldiğimiz nokta şudur 'kimse kimseye bir dayatmada bulunmasın, herkes neye inanıyorsa, onu yaşasın'. Şimdi Din Kültürü kitaplarını değiştiriyoruz; içinde Alevilik, Caferilik olması, gerektiği kadar diğer mezhepler olması, gerektiği kadar bilgi olarak, kültür olarak verilecek ki çocuklarımız bu konuyu bir başkasının baskısı altında veya bilgisiz olmasın. İlgisiz kalınca uyduruk bilgilerle hareket etmeye başlıyor, iftiralar, yanlış ithamlar başlıyor'' diye konuştu. Çelik, cemevlerine statü verilmesi konusunda da ittifakla karar aldıklarını belirterek, ''Yani eski başkanlar, yeni mevcut yöneticiler vardı, hepsiyle birlikte karar aldık. Statü konusunda sıkıntılarımız var. 'Statü ne şekilde olmalıdır?' diye tüm kesimlerle siyasi partilerle konuşuyoruz. Takdir edersiniz ki Türkiye bir hukuk devleti, bu zorluğu da aşmak için iğne deliğinden deveyi geçirme mücadelesi veriyoruz'' dedi. Konuşmanın ardından Alevi Kültür Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Eşref Doğan'ın ilçeye Cemevi talebinde bulunması üzerine Çelik, ''Bu konu 1371 yıllık bir konu. Türkiye'de cemevlerinin statüsü yok ama fiili olarak cemevleri var. Hukuki olarak yer almayan cemevlerine 'planda yer ayrılsın' deniyor. Bu güzel bir taleptir ama hukuki olarak olmayan bir mekana siz belediye başkanı olarak, kim olursa olsun bir hukuk kılıfı giydiremez'' karşılığını verdi. Cemevi sorununun kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayan Faruk Çelik, ''Bu sorunu kökten çözmenin yolu da cemevlerine statü vermektir. O statünün nasıl olacağı konusunda Alevi hukukçularla, Bakanlık hukukçuları ve diğer hukukçularla görüşüyoruz. Buna bir çare bulmamız gerekiyor. Bu çareyi bulmadan konuşulan tüm konular politiktir. Ben bu konunun politikaya alet edilmesine karşıyım. Alevilerin talepleri particilikle çözülmez. Bunu birlikte çözmemiz gerekiyor'' diye konuştu.