-ÇELİK: ÇOCUKLARIMIZ DOĞRU BİLGİYİ ALMALI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Hedefimiz, yanlış bilgiyi değil, bizzat doğru bilgiyi çocuklarımızın devlet kanalıyla almasıdır'' dedi. Bilkent Otel'de düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Müfredat Bilgilendirme toplantısına Muharrem ayı dolayısıyla oruç tutan bazı Alevi önderlerinin iftar yapabilmeleri için ara verildi. Bakan Çelik, toplantıya verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına Alevilik, Caferilik, Nusayrilik ile ilgili eklenecek konuları katılımcılara anlattıklarını belirtti. Toplantının devam ettiğini anlatan Çelik, taslağın Talim Terbiye Kurulu'na sunulmasının ardından daha iyi değerlendirilebileceğini söyledi. Taslağın 14 Alevi eğitimcinin oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlandığını ve bu kesimin taleplerini içerdiğini dile getiren Bakan Çelik, taslakta "Muharrem Orucu, Kerbela, Aşure, kurban tığlama (hazırlama) duası, Alevilerin deyişleri, söylemleri, şiirleri, cemevi, cem çeşitleri, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tevhid anlayışı, dualar, gülbentler, 12 hizmet, 4 kapı, 40 makam" gibi konu başlıklarının yer aldığını söyledi. Bu konu başlıklarının Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkililerince pedogojik olarak hangi sınıfta öğrencilere nasıl verileceği konusundaki görüşleri de katılımcılara anlattıklarını ifade eden Bakan Çelik, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Bir gazetecinin, hazırlanan taslağın katılımcılara dağıtılmayacağını belirterek, bu konuda eleştirilerin olduğunu söylemesi üzerine Bakan Çelik, taslağın Talim Terbiye Kurulu'na gideceğini belirtti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabına girmesi gereken konularla ilgili katılımcılara bilgi verdiklerini söyleyen Bakan Çelik, toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili genel değerlendirmelerin de yapıldığını belirtti. Yeni oluşturulacak kitabın çok zengin bir içeriğe sahip olacağını vurgulayan Bakan Çelik, şunları söyledi: ''Hedefimiz, yanlış bilgiyi değil, bizzat doğru bilgiyi çocuklarımızın devlet kanalıyla almasıdır. Alınan doğru bilgiler çerçevesinde de birliğimiz, kardeşliğimiz, güçlensin. Herkes diyor ki, 'Biz İslamız'. Eğer konu tüm bu farklılıklar içerisinde İslam şemsiyesi altında cereyan ediyorsa, o kaynak tek bir kaynaktır. O yorumlardaki farklılıklar bunu bozmamalı, onu tahrip etmemelidir. Bu bütünlüğün içinde zenginliğimizi ortaya koymalıyız. Bu da hoşgörü ortamıyla olur. Eğitimcilerin kitapta koyduğu bu yeni bölümler aslında hoşgörüyü, diyaloğu, saygıyı, tahammülü ve doğru bilgiyi içermektedir.''