-ÇELİK: AK PARTİ İLANLARI BÜTÇESİNDEN ÖDER ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, AK Parti'nin halk oylaması kampanyasının mali boyutuna yönelik kafa karıştırıcı, itham edici, istifhamların yer aldığını belirterek, ''AK Parti'nin, tüm afiş, broşür, kitap ve benzeri dokümanlarla ilgili harcamalarla ilan tahtası kiraları ve gazetelere verdiği tüm ilanların bedellerini kendi bütçesinden ödemekte ve bütün ayrıntılar faturalandırılmaktadır'' dedi. Çelik, AK Parti'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve muhalefet mensuplarının beyanlarında, ''AK Parti'nin halk oylaması kampanyasının mali boyutuna yönelik kafa karıştırıcı, itham edici, istifhamların yer alması üzerine'' bir açıklama yapma gerekliliği görüldüğünü bildirdi. AK Parti'nin kurulduğu günden beri, tüm gelir ve giderlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetmekte ve bunlarla ilgili detayları partinin Web sitesi aracılığıyla en şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşıldığını ifade eden Çelik, gelirlerinin tamamına yakını hazineden aldığı yardımlardan oluşan AK Parti'nin, tüm afiş, broşür, kitap ve benzeri dokümanlarla ilgili harcamalarla ilan tahtası kiraları ve gazetelere verdiği tüm ilanların bedellerini kendi bütçesinden ödediğini ve bütün ayrıntıların faturalandırıldığını bildirdi. Çelik, şunları kaydetti: ''Bu konuda hesabını veremeyeceğimiz, kaynağını gösteremeyeceğimiz bir harcama olmadığı gibi, bir soru işareti de mevcut değildir. Nitekim bu güne kadar yapılan tüm denetimlerden partimiz yüzünün akıyla çıkmıştır. Hal böyle iken, başta ana muhalefet partisinin genel başkanı olmak üzere bazı çevrelerin AK Parti'yi zan altında bırakacak beyanlarda bulunmaları çamur atma siyasetinin maalesef bir başka tezahürüdür. Şayet muhalefetin veya iddia sahibi bazı medya mensuplarının bildiği bir suiistimal veya kaynağı belli olmayan bir harcama varsa ilgili kurumlara ellerindeki delillerle birlikte başvurabilir, şikayette bulunabilirler. AK Parti Hükümeti, ülkeye ait bütçeyi nasıl ki en itinalı bir şekilde yerli yerinde kullanıyorsa, AK Parti yönetimi de kendi bütçesinde 'VET prensipleri' dediğimiz, verimlilik, etkinlik ve tutumluluğa azami derecede önem göstermektedir. Finans yönetiminin, yönetim biliminin en önemli unsurlarından biri olduğunu iddia sahiplerini hatırlatırız.''