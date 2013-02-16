Çelik: Ahmet Türk'e, Türk soyismini takınca Türk oluyor mu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nda katılımcılara seslendi.

'Yeni anayasanın referanduma götürülmesi gerek'

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Çelik, yeni anayasanın yapım sürecine vatandaşların nasıl katılacağının sorulması üzerine, "Anayasa yazılmadan önce Türkiye'nin muhtelif yerlerinde gerek sivil toplum örgütleri, gerek Meclis Başkanı'nın bizzat katıldığı, yine bazı STK'larla birlikte çeşitli oturumlar, paneller düzenlendi ve bu arada sanal ortamda 'Herkes anayasayla ilgili ne düşünüyorsa, lütfen bize yazsınlar' dendi ve bununla ilgili olarak TBMM'nin web sayfasında bölümler açıldı ve oraya milyonlarca sayfa teklif yağdı" dedi. Çelik, yeni anayasanın TBMM'den kaç oyla çıkarsa çıksın, referanduma götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin eninde sonunda darbe anayasalarından kurtularak, kendi anayasasını yapabileceğine inandığını söyledi.

'Ahmet, Türk mü şimdi?'

"Anayasa'da alt kimlikler var, amenna. Ama biz bunlara üst kimlik olarak Türk'tür dediğimizde bunu birleştiren bir kavram olarak değil de, ırkçılık olarak neden görüyorsunuz?" sorusuna Hüseyin Çelik, "Biz hazırlanacak olan anayasada kesinlikle bir etnik veya mezhep vurgusunda bulunmayacağız. Doğru da değil. Böyle bir etnik vurgu olmayacak. Ama dini, mezhebi, dili, etnisitesi, bölgesi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan herkes eşit, hür vatandaşlardır ilkesini benimsediğimiz zaman burada problem kalmaz. Benim babamın anadili Arapça, babamla ninem evde Arapça konuşurlardı ve biz anlamazdık. Rahmetli ninem Türkçe'yi de Kürtçe'yi de öğrenmeden vefat etti. Annemin dili Kürtçe'dir, bana ilk öğrettiği dil de Kürtçe'dir. Ben 7 yaşında ilkokula gittikten sonra Türkçe'yi öğrendim. Benim eşim Türk'tür, çocuklarım da Türkçe'den başka dil bilmiyorlar. Gelin işin içinden çıkın bakayım. Benim çocuklarım nedir? İsimlendirmelere takılırsak, kaybederiz. Mesela Ahmet Türk'e Türk soyismini takmışsınız. Ahmet Türk'e Türk soyismini takınca Türk oluyor mu, kendini Türk hissediyor mu? Ben Van'da biliyorum, 24 ayar Kürt olan aşiretler var, soyisimleri ya Öztürk ya Öztürkçü. Bu komediye de gerek yok. Birinin ismini değiştirerek, siz olan bir şey yapamazsınız. Adamın adı Zeki, bakıyorsunuz suratından aptallık akıyor, ne yazar. Bizim işadamımız Korkmaz Yiğit'i hatırlıyor musunuz? Adı Korkmaz, soyismi de Yiğit, diyor, 'Çakıcı telefon ettiği zaman vücudumun kimyası bozuluyor'. Yani isminizin ne olduğu çok önemli değil" diye konuştu.

'YÖK'ün bu haliyle olmaması gerek'