Celal Şengör, futbol için "dangalaklık sektörü" dedi

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu 'Teke Tek Özel' programında konuklar Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

Programda futbol sektörüne de atıfta bulunuldu. Prof. Dr. Celal Şengör, ''Geçenlerde bir futbolcuya 222 milyon euro ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?'' sözlerine Fatih Altaylı'nın 'Eğlence sektörü' şeklinde karşılık vermesi üzerine Şengör, ''Dangalaklık sektörü'' yanıtını verdi.

Öte yandan Şengör, İlber Ortaylı'nın söz aldığı esnada uyuyakaldı.

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