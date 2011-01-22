Celal Oymak'ın şiir kitabı 'Mevsimsiz' çıktı

T24

'Huzurun ve heyecanın şiiri'



Celal Oymak kimdir?

36 yıldır Sayıştay'da görev yapan 1. Daire Başkanı Oymak, üçüncü şiir kitabıyla okurun karşısında. Engin Yayınevi tarafından yayımlanan Mevsimsiz'in arka kapak yazısını Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman yazdı.Talat Halman'ın Oymak'ın şiiri için kaleme aldığı yazı şöyle:"Celal Oymak, hem huzurun, hem heyecanların şiirlerini yazıyor. Hem mevsimlerin, hem de onları aşkla aşan mevsimsizliğin... Duru, diri, dinç, derin söyleşiler bunlar: Kolay romantizme kapılmadan, melodrama hiç yönelmeden, dilimizin gücünü güzel duygularla gönendiriyorlar. Işıklar da var incelikli Oymak şiirlerinde, gölgeler de... Somut gerçeklerle som rüyaların birlikteliği, okurun ruhunu okşuyor. Aşk özlemini o kadar rikkatli ifade ediyor ki aynı arzuyu paylaşmamak elde değil. Ve sevgisizliği böyle yalın, hatta can alıcı bir hüzünle anlatmak kaç şaire nasip olmuştur? Yaşamı değerlendirmek, güzellikleri sevmek, saf aşka varmak için bu 'mevsimsiz' şiirler birebir. Şair Celal Oymak'ta, vicdan estetiği, bilinç etiği ve duygu matematiği gönül okşayıcı bir bileşim yaratmış."1946 yılında doğan Celal Oymak ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1974'te Sayıştay'da denetçi olarak göreve başlayan Oymak, “denetçi”, “başdenetçi” ve “uzman denetçi” olarak görev yaptı.1998 yılında TBMM'de Sayıştay üyesi seçilen Oymak, halen Sayıştay 1. Daire Başkanlığı görevini yürütüyor. Oymak'ın bugüne kadar “Düşler Yakın Takipte”, “Nice Halleri Var Sevdanın” ve “Mevsimsiz” adlı üç şiir kitabı, “Düşünce Okyanusu Mevlana” adlı bir inceleme kitabı ile dokuz makalesi yayımlandı.