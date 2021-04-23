Çekya'dan Rus diplomatları sınır dışı eden Baltık ülkelerine teşekkür

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek , ülkesine destek jesti olarak Rus diplomatları sınır dışı eden Estonya, Letonya ve Litvanya'ya teşekkür etti.

Kulhanek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baltık ülkeleri her zaman Çek Cumhuriyeti’nin çok yakın dostları ve müttefikleri olmuştur. Çek Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu teyit ettiler. Kararlı dayanışmanız ve bizimle birlikte olduğunuz için Litvanya, Letonya ve Estonya’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Slovakya'ya teşekkür etmişti.

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