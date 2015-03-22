Çekmeceler Nürnberg'ten ödülle döndü

Mehmet Binay ve Caner Alper'in "Genç kadın cinselliğine cesur bir bakış" olarak nitelendirdiği 'Çekmeceler', Nürnberg'te düzenlenen 20. Türkiye / Almanya Film Festivali'nde en iyi film seçilirken filmin üç oyuncusu Ece Dizdar, Nilüfer Açıkalın ve Tilbe Saran en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.

‘Neden Tarkovski Olamıyorum?’daki performansıyla Tansu Biçer’in en iyi erkek oyuncu seçildiği festivalde oyuncu Uwe Kockisch ( başkan ), Matthias Damm, Mehmet Günsür, Biket İlhan, Marc Rensing ve İdil Üner’den oluşan jüri Kazım Öz’ün yönettiği ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’a jüri özel ödülü verdi.

20. Türkiye / Almanya Film Festivali’nin ödülleri şöyle...

Uzun Metraj

En iyi film: Çekmeceler (Mehmet Binay, Caner Alper)

En iyi erkek oyuncu: Tansu Biçer (Neden Tarkovski Olamıyorum?)

En iyi kadın oyuncu: Ece Dizdar, Nilüfer Açıkalın, Tilbe Saran (Çekmeceler)

Jüri özel ödülü: He Bû Tune Bû/ Bir Varmış Bir Yokmuş (Kazım Öz)

Öngören ödülü: Wir sind jung. Wir sind stark./ Genciz. Güçlüyüz. (Burhan Qurbani)

Seyirci ödülü: İçimdeki İnsan d(Aydın Sayman)

Kısa Film

Birincilik ödülü: Berfeşir (Serhat Karaaslan)

İkincilik ödülü: Sûret (Cüneyt Karakuş)

Üçüncülük ödülü: Bir Maç Günlüğü (Deniz Özden)