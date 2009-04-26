Çekimlerde böbreğimi kaybettim

Fadik Sevin Atasoy, "O Şimdi Mahkûm" isimli filmin çekimlerinde yaşadığı zorlukları "Kamuran Tapul ile Kırmızı Halı" programında anlattı.



Zafer Algöz ile birlikte programa konuk olan Fadik Sevin Atasoy, "Ben böbreğimi, bağırsağımı bu filmde kaybettim. İğneyi vuruyorlardı, sete giriyordum" dedi.



Çekimler sırasında ateşinin 40 dereceyi bulduğunu ve Ankara'da annesinin yanına gittiğini belirten Fadik Sevin Atasoy, şuurunun gittiğini, havale geçirdiğini anlattı.



Zafer Algöz de, sesli çekilen sahnelerde soğuk nedeniyle seslerinin titreyerek çıkmasına engel olamadıklarını belirtti.

