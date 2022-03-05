Çekiçli saldırgan tutuklandı

T24 ANKARA

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Özgür Ö., mahkemedeki ifadesinde "Çocuğum rahatsız olduğu için acelem vardı. Bir an önce hastaneye yetiştirmek amacıyla ışığa dikkat etmedim. Önümde araçlar varken yeşil yanan tarafta duran arabadaki kişi korna çalıp camı açıp bana hakaret edince, ben de kendisine önde araçlar olduğunu, ben olmasam dahi geçemeyeceğini izah ettim. Bana küfür etmeye devam edince kendimi kaybedip istenmeyen hiç tasvip etmediğim olaylara karışmış bulundum. Çok pişmanım. Müştekinin tüm zararlarını karşılamak istiyorum" dedi.

Küfür edince kendimi kaybettim

Ankara Çayyolu'nda Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahmân Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Özgür Ö isimli kişi, kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini korna çalarak uyaran sürücüye çekiçle saldırmıştı. Daha sonra aracına binerek kaçan Özgür Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Özgür Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Özgür Ö, buradaki ifadesinde şunları anlattı:

"Çocuğum rahatsız olduğu için çok acelem vardı. Çocuğumu bir an önce hastaneye yetiştirme amaçlı araçlar da hızlı geçtiği için ışığa dikkat etmedim. Işığı geçmişim. Önümde araçlar varken yeşil yanan tarafta duran arabadaki kişi, korna çalıp camı açıp bana hakaret edince, ben de kendisine önde araçlar olduğunu, ben olmasam dahi geçemeyeceğini izah ettim. Bana küfür etmeye devam edince kendimi kaybedip istenmeyen hiç tasvip etmediğim olaylara karışmış bulundum. Karşı taraf bana küfür ettiği için kendimi kaybettim. Çok pişmanım. Müştekinin tüm zararlarını karşılamak istiyorum. Benim iki çocuğum var. Kızım psikolojik tedavi görmektedir. Tutuklanmam durumunda telafisi mümkün olmayan şekilde rahatsızlığının ilerleme durumu mevcuttur. Onların da durumu gözetilerek her türlü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı istiyorum"

Özgür Ö, sorgusunun ardından nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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