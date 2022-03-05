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Kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalan sürücüye çekiçle saldırdı, videoyu çeken kişiyi tehdit etti!

05 Mart 2022 09:48

Ankara'da otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen bir kişi, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırdı. Olay anıbaşka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çankaya ilçesinde, bir sürücü korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırdı. Olayın ardından saldırgan Ö.Ö., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Saldırgan sürücü, sosyal medyada paylaşılan çekiçli saldırı görüntülerinin altına yorum yaparak tepki gösterenleri tehdit etti. 

 

 
 
AnkaraÇankayatrafikte çekiçli saldırıkırmızı ışıkta geçen sürücü

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