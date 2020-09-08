Çek yönetmen Jiri Menzel hayatını kaybetti

"Closely Watched Trains" filmiyle Oscar ödülü kazanan Çek yönetmen Jiri Menzel yaşamını yitirdi.

1968'de yönettiği "Closely Watched Trains" ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını kazanan Jiri Menzel yaşamını yitirdi. Çek sinemasının önemli isimlerinden Jiri Menzel, 2017 yılında beyin ameliyatı geçirmişti.

Olga Menzelova eşinin cumartesi günü öldüğünü belirterek, "Sevgili Jirka, seninle geçirebileceğim her gün için sana teşekkür ediyorum. Her günüm olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.

Closely Watched Trains'in tanıtımı:

Closely Watched Trains'te Alman işgalinin sona erdiği süreci, bir dizi renkli anektodu peşpeşe getirip bir çok yönde gelişen olaylara dayanarak hikaye eden Menzel, alışılmış kahraman direnişçi imajını da kıran, trajikomik bir üslup tutturur. Ana karakteri, karşı-kahraman özellikleriyle donatılmış, yeniyetme coşkusunu yitirmemiş, naif ve sempatik bir genç asker olan Milos Hrma'dır. Karşı cinse karşı tutuk, çekingen ve aşırı utangaç Milos, hem erkekliğini kanıtlama çabasındadır hem de taşıdığı üniformanın hakkını vererek aile adına halel getirmemekle yükümlüdür. Aslında dedesinin savaştan kaçmak için komutanını hipnotize ettiğini, babasının da savaşı, cephe gerisinde, tehlikesizce bir masa başı görevinde geçirdiğini pekala bilir. Bohemya'da bir tren istasyonuna atanan Milos'un amiri, güvercin meraklısı, saf biridir...

1938'de Prag'da dünyaya gelen yönetmen, 1958-1962 yılları arasında Prag'da Film ve Televizyon Fakültesi FAMU'da yönetmenlik öğrenimi gördü. Menzel 1962'de "Bay Foerster Öldü" kısa filmiyle mezun oldu. Bu dönemde FAMU'dan mezun olan yönetmenler daha sonra "Çek Sineması Yeni Dalgas"nı oluşturdular.

Sıkı Denetlenen Trenler ("Closely Watched Trains") adlı filmiyle ünlendi. Bu filmiyle aralarında Oscar'ın da bulunduğu birçok önemli ödül kazandı. "Teldeki Tarlakuşları" (1969) filmi yasaklandı ve ancak totaliter rejimin yıkılmasından sonra 1990'da gösterime girebildi. Daha önce de kendi filmlerinde ve çeşitli yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yapmış olan Menzel; Zürih, Prag, Basel, Paris ve Bochum gibi kentlerin tiyatrolarında oyunculuk yaptı, oyunlar sahneye koydu.