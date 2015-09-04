Çek manken kedisini çantasına sakladı, fark eden kabin görevlisini yumrukladı, uçağa F-16'lar eşlik etti!

Condor Havayolları’nın Las Vegas-Frankfurt seferini yapan Boeing 767 tipi uçağında seyahat eden Çek model Zaneta Hucikova, kedisinden ayrılmak istemedi. Kedisiyle uçağa binen seksi manken Zaneta Hucikova, kabin ekibi durumu fark edince ortalığı birbirine kattı.

Habertürk gazetesinden Gökhan Artan'ın haberine göre, Hucikova çantasına gizlediği kediyle kabine bindi, ancak uçak havalandıktan sonra hostesler durumu fark etti. Kabin ekibiyle tartışmaya başlayan seksi model, hostesler kediyi tuvalete koymak isteyince de çileden çıktı. Yolcuların verdiği bilgiye göre çok sinirlenen Hucikova’nın tepkisi bitmek bilmedi, uçağı düşürme tehdidinde de bulununca tartışma daha da büyüdü.

Hızını alamayan Çek manken, iddiaya göre kadın kabin görevlisine de yumruk attı. Kavga kontrolden çıkınca kaptan pilot, en yakın havalimanı olan Denver’a acil iniş yapma kararı aldı. Pilotun, Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine Buckley’den havalanan iki F-16 inişe kadar uçağa eşlik etti. Denver’a inişin ardından öfkeli model polis tarafından gözaltına alınarak göçmenlik bürosuna götürüldü. Hucikova’nın herhangi bir federal suçlamayla karşı karşıya kalmayacağı belirtilirken yolcular 24 saat sonra Frankfurt’a uçabildi.