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'Çek elini ordan!'

Manken Şenay Akay kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını "Çek elini ordan" diye uyardı!

07 Ekim 2009 03:00

Manken Şenay Akay kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını "Çek elini ordan" diye uyardı!

Hafta sonu Kıbrıs Rock's Otel'de gerçekleştirilen Best Model Of Turkey yarışmasında jüri üyeliği yapan Şenay Akay, gergin dakikalar geçirdi.

Ayakligazete.com'un haberine göre Akay, yarışma sonrasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir otel personelini azarladı.

Fotoğraf çektirmek isteyen ve soluğu Şenay Akay'ın yanında alan otel personeli elini Şenay Akay'ın beline atınca ünlü manken "Elini oradan çekersen iyi olur" dedi. Akay bu gergin dakikaların ardından, fotoğraf çekilir çekilmez oradan ayrıldı.

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