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Kültür-Sanat

Çehov'un 133 yılık mektubu rekor fiyata satıldı

Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucuları arasında gösterilen Anton Çehov'un kaleme aldığı mektup 3.6 milyon rubleye satıldı

03 Ekim 2016 22:39

Ünlü Rus yazar Anton Çehov'un 1883 yılında yazdığı bir mektup Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir açık arttırmada 3.6 milyon rubleye satıldı.

Sputnik’de yer alan habere göre, Rus açık arttırma kuruluşu Litfond bir açıklama yaparak, Çehov'un bir aile dostu Gabriel Kravtsov'a yazdığı mektubun 3.6 milyon rubleye alıcı bulduğunu duyurdu.

Açıklamada "Açık arttırmada Çehov'un ilk kitabı ‘Melbourne'ün Masalları'ndan bir yıl önce aile dostu Gabriel Kravtsov'a yazdığı mektup büyük ilgi gördü. 2.1 milyon rubleden açılan açık arttırma sonucu mektup 3.6 milyon rubleye alıcı buldu" ifadeleri kullanıldı.

 

Kitabın ilk kopyası da rekor fiyata gitti

 

Bu arada açık arttırmada ‘Melbourne'ün Masalları’ kitabının A. Çehonte takma ismiyle çıkan ilk kopyasının da büyük ilgi gördüğü ve 1.8 milyon rubleye satıldığı açıklandı.

Çehov, tıp fakültesinde öğrenim gördüğü sırada ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çeşitli dergilerde yazdığı yazılarını ‘Melbourne'ün Masalları’ kitabında toplamıştı. Çehov'un ilk kitabı olan bu kitap üniversiteyi bitirdiği 1884 yılında yayınlanmıştı.

 

 

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