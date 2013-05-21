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Yaşam

'Cehennem'in korsanı piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Dan Brown'un beş gün önce raflarda yerini alan 'Cehennem' romanının bin yüz adet korsanı ele geçirildi

21 Mayıs 2013 17:01

Dan Brown’un yeni kitabı Cehennem’in piyasaya çıkar çıkmaz korsanı basıldı. İstanbul polisi son dakika operasyonuyla korsan kitapların piyasaya sürülmesini engelledi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Fatih'te üç farklı depoya baskın düzenledi. Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda son dönemlerde piyasa çıkan kitaplarında aralarında bulunduğu on bin korsan kitap ele geçirildi iki kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen kitaplar arasında Dan Brown'un beş gün önce raflarda yerini alan 'Cehennem' romanının bin yüz adet korsanı ele geçirildi. Kitabın korsan üretime karşı şifreli flash belleklerle korunduğu açıklanmıştı. Ayrıca korsana karşı kitabın tüm baskı, ciltleme ve çeviri işlemleri İtalya'da yüksek güvenlikli özel bir alanda gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan kişilerin 20'den fazla sahtecilikten hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Üst düzey güvenlik önlemlerine rağmen kitabın kısa sürede korsana düşmesi dikkat çekti. Polisin son dakika operasyonu ile kitaplar piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

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