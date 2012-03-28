'Cehennemi yıkarsan, ateşinde yanarsın!'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bir TV kanalına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın İstanbul'un çok güzel seyir mekanlarından biri olan İnönü Stadyumu'nu kaldırıp bu yeri İstanbul'a bahşetmesi gerektiğini savundu. Beşiktaş taraftarları Bakan Günay'ın açıklamasına Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Beşiktaşlılar, Fi-Yapı İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine yeni ve modern bir stadın inşaa edilmesini beklerken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan siyah-beyazlıları üzecek bir açıklama geldi.

A Haber'e konuşan Bakan Günay, stadın bulunduğunu bölgenin tarihsel öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Belki Galatasaray'ın yaptığı gibi başka kulüplerin dünyada da örneklerinin olduğu gibi stadyumu başka bir yere yapmak ve o sahayı tümüyle o tarihsel dokuyu ortaya çıkaracak biçimde, tarihsel dokuya uygun biçimde bir rekrasyon alanına çevirmek; İstanbul'un çok güzel seyir mekanlarından birisi olan bu yeri, stadyumu ortadan kaldırıp orada çok güzel bir İstanbul panaromasını verebilecek bir mekanı İstanbul'a bahşetmek sanıyorum ki Beşiktaş'ın şanına, Beşiktaş'ın köklü İstanbul takımı olmasının şanına çok daha yakışacaktır" dedi.

Ertuğrul Günay yeni yönetimden önümüzdeki tarihlerde bir randevu talebi olacağını da vurgulayarak, "Bu konuyu kendileriyle paylaşmayı düşünüyorum. Yani tarihe saygı Beşiktaş'ın da kamuoyundaki prestijini çok yükseltir" diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarlardan tepki

Ertuğrul Günay'ın bu açıklamalarına siyah-beyazlı taraftarlar teki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi twitter'da "İnönü Bizimdir Bizim Kalacak" diyerek tepkilerini dile getiren Beşiktaş taraftarları, yeni stadın başka bir yerde yapılmasına karşı çıktı..

İşte bazı Beşiktaşlılar'ın tepkileri:

@sarpapak81: Konuşulması delilik

@itiresen: İnönü Beşiktaş'ındır..

@Muratozen1903: Dünyanın en büyük takımı olan Barcelona'nın deviremediği o kale direklerini kimin devirmeye gücü yeter?

@SevcanAkoz1903: Bizim orada anılarımız var... Şifo, Metin, Nihat, Pancu, Bobo, Nouma... Ve daha birçoğu...

@Hkn_GUNGR: Gerekirse mevcut stat güçlendirilir ve en az 40 yıl daha orada oluruz.

@BesiktasliTakip: İsterseniz 20 yıl daha şampiyonluklarımıza engel olun yine de İnönü bizimdir bizim kalacak..

@yemreoztrk: Cehennemi yıkarsan, ateşinde yanarsın!

@mfurkanpolatt: Biz başka mekan mı biliriz de gidelim! Şeref Beyimizin kemikleri sızlar..

@gnykaya: İnönü hep vardı hep var olacak...