Beşiktaş'a kartal görünümlü yeni stat

T24 - BJK başkan adaylarından Bülent Deriş, yeni İnönü Stadı projesinin mimari projesinin detaylarını açıkladı.

Üstten bakıldığında “kartal” görüntüsünün ortaya çıktığı yeni İnönü Stadı projesi 18 ile 24 ay arasında tamamlanacak. Kapasitesi ise 36 ile 40 bin kişi arasında olacak. Stad, yönetim kurulu üyesi Y. Mimar ve Şehir Plancısı Prof. A. Zekai Görgülü yönetiminde kurulacak komisyon tarafından yenilenecektir.

"Beşiktaşın kurtarıcıya değil başkana ihtiyacı olduğunu" belirten Deriş, ”Tüm adaylar mali tabloları inceleyerek aday oldu. Yarınlar adına bugünden mazeret üretmek Beşiktaşlılık duruşuna uygun değildir” dedi. Hiçbir adaya Beşiktaş’ın mecbur olmadığını hiçbir adayın da zorla aday olmadığını belirten Deriş, “109 yıllık kulübümüzü çaresiz göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve bunu Beşiktaş camiası unutmayacaktır” diye konuştu.

BJK’nın projeleriyle de öne çıkan başkan adayı Bülent Deriş “Taraftarımıza konforlu bir stadyum armağan edeceğiz. Bunun için kulüp kasasından da tek kuruş para çıkmayacak. Tribün sponsorluğu sistemiyle stadyumun maliyetini karşılayacağız. Stad dörde bölünerek sponsor firmalara paylaştırılacak. Buradan beklenen muhtemel gelir de 16 milyon TL dir. Finansman, tribünlere sponsor olan firmalar tarafından karşılanacak” dedi.

Gökyüzünden kartal gibi görünecek

İnönü Stadı’nın mimari çizimini anlatan Bülent Deriş, gökyüzünden bakıldığında kartal gibi duran yeni stadın akustik sisteminin rakip futbolcularda psikolojik rahatsızlık yaratacağını da söyledi. Deriş, çelik konstrüksüyonlarla tamamı kapalı olacak stad için şu açıklamaları yaptı “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeni stadlarından sonra Beşiktaşımızın bu konuda geride kalması asla düşünülemez. Bunun için kulübümüzün simgesi olan Kartal figürünü stadyumumuzun mimarisine uyguladık. Koltuğundan, tuvaletine kadar her şey daha modern ve ihtiyaçlara uygun olarak yapılacak. Neredeyse kangren haline gelen İnönü Stadı’nın yenilenmesi ile ilgili proje 18 ile 24 ay arasında tamamlanacak. İnönü Stadı’nın kapasitesi projenin yasal sınırları içerisinde 36 bin - 40 bin kişiye ulaştırılacak. 950 kişilik loca, yaklaşık 5 bin VİP koltuk ve 30 bin normal koltuk ile mütevazi ama çağdaş bir stadı taraftarımıza ve futbolumuza kazandıracağız. Stad yıkılıp yeniden yapılmak yerine parçalar halinde yenilenecek. Böylece gelir kaybına uğramadan İnönü Stadı’nı büyük ve modern bir yapı haline getireceğiz”

Öte yandan yarınki kongre öncesi önemli isimlerin desteğini arkasına alan Bülent Deriş, “Camiamıza büyük katkılarda bulunmuş isimlerle tek tek görüşüyoruz. Kulübü en iyi şekilde yönetebileceğimizi biliyorlar. Bu nedenle bizimle birlikteler ve desteklerini dile getiriyorlar. Onlardan aldığımız güçle yarın sandıktan bizim yönetim kurulumuz çıkacak. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın mali yapıları güçlüdür. Beşiktaşımızın içindeki bulunduğu ekonomik sıkıntıları ertesi gün çözebilecek yapıya sahibiz” dedi. ABD Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Köseoğlu da desteklerinin Bülent Deriş’e olduğunu açıkladı. Dernek yönetim kurulu üyeleri arasında kulübün “ağabeyleri” arasında yer alan ve ağır isimlerden olan Hikmet Çetin’in oğlu Arın Çetin de bulunuyor. İlhan Kesici de desteğini belirten isimler arasında yer alıyor.