Cehennem Tanrısı, Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi

Sam Shepard’ın son oyunu ‘’Cehennem Tanrısı’’ 12 Ocak 2019 Cumartesi akşamı Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.

Geçen yıl açılışı yapılan NoAct Sahne tarafından Türkiye’de ilk kez sahnelenen Sam Shepard’ın son oyunu ‘’Cehennem Tanrısı’’ 12 Ocak Cumartesi 20.30’da prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Fulya Filazi’nin üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Zeynep Köse, Deniz Hamzaoğlu, Özgün Çoban ve Orçun Koray Kaygusuz yer alıyor.

ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde bir çiftlik evinde geçen, Sam Shepard’ın "Amerikan faşizmini" kara-komik bir dille ele aldığı ‘’Cehennem Tanrısı’nın dekor ve kostüm tasarımı Nilüfer Uzun Deveci’ye, müzik tasarımı Saki Çimen’e ait.

Cehennem Tanrısı, 19-21 Ocak tarihlerinde NoAct Sahne’de izlenebilecek.

Oyunun biletleri ise www.noactsahne.com adresinden ulaşılabilir.