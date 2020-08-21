ÇED süreci başlatıldı: Keşan'ın Beğendik Köyü'ne mıcır ocağı yapılmak isteniyor

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Edirne Keşan ilçesi Beğendik Köyü'ne “mıcır ocağı ve kırma - eleme tesisi” yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Sahada dinamit kullanılarak çalışılması planlanıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek projenin tarım ve mera alanları üzerine yapılmak istendiğini belirterek itiraz edeceklerini açıkladı. “Bazalt (mıcır) ocağı ve kırma - eleme tesisi” proje tanıtım dosyasında söz konusu alanın Beğendik köyü sınırlarında kaldığı belirtildi.

Patlatma yönetimi ile çalışılacak

Dosyada alanda önceki yıllarda madencilik faaliyeti yapıldığı ve daha sonra ruhsatın iptal olmasıyla sahanın terk edildiği anlatıldı. Proje kapsamında 6.66 hektar ocak alanında patlatma yönetimi ile çalışılacağı belirtilen dosyada sahada yıllık 1 milyon 800 bin ton mıcır üretimi planlandığı belirtildi.

Proje alanının tamamı mera alanı

Yıllık 390 bin kapasiteli Kırma - Eleme Tesisi kurulmasının planlandığı da ifade edildi. Proje kapsamında üretilen malzemenin tamamının Çerkezköy - Kapıkule Demiryolu yapım projesinde kullanılacağı belirtilen dosyada proje inşaatının tamamlanmasının ardından faaliyetin durdurulacağı başka proje planlanması durumunda tekrar faaliyete geçeceği anlatıldı. Proje alanının tamamı mera alanı. Alan içerisinde tarım arazileri de var.

Bölge aynı zamanda kaplumbağalar, tarla kertenkelesi, sığırcık, bıldırcın, gelincik, yabani domuz, beyaz göğüslü kirpi gibi birçok hayvanın yaşam alanı. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci geçen günlerde başladı.