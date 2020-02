Cecilia Krull Türkiye'ye geliyor

La Casa De Papel’de seslendirdiği şarkıyla son dönemin popüler isimlerinden olan Cecilia Krull, 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da konser verecek. Şarkıcılığının yanı sıra aynı zamanda besteci de olan Krull, Salon IKSV’de sahne alacak.

Ntv’nin aktardığı habere göre; La Casa De Papel isimli İspanyol dizisinde seslendirdiği “My Life Is Going On” şarkısıyla dünya çapında tanınan Cecilia Krull, 21-22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV’de müzikseverlerle buluşacak. Müzisyen bir aileden gelen şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı ve bugün; Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren sanatçı, bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı ve Vitoria, Jimmy Glass, Elias Crean, Jn77 ‘in the Lake, Pinto, Soto del Real, Flavor to Club, Cultural Festival European of Algiers, Carlos Ill, gibi birçok prestijli festivalde performanslar sergiledi.