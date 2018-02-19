Cebinde 200 dolarla Erzincan'dan New York'a gitti; üç restoran, iki gece kulübü ve bir otelin sahibi oldu

16 yıl önce 200 dolarla New York’a giden Erzincanlı 'Zach' Erdem, bugün iki restoran, iki gece kulübü ve bir otelin sahibi oldu. Erdem, yılda 10 milyon dolar kazanıyor.

Asıl adı Zeynel olan 36 yaşındaki iş adamı Amerika'da Zach adını kullanıyor. 21 yaşında, cebinde 200 dolar ile gittiği Manhattan’da 6 ay sokakta yaşayan Erdem, aylar süren arayışlardan sonra New York’un en ünlü restoranlarından Nello’da iş buldu. Şimdi New York’un yazlık bölgesi Hampton’da iki restoranı, iki gece kulübü ve bir oteli var.

Milliyet'in haberine göre, restoranları, gece kulüplerinde Leonardo Di Caprio, 50 Cent, Jenifer Lopez, Hugh Jackman, Sophia Vargara, Justin Bieber, Beyonce, Jay Z gibi isimleri ağırlıyor. Leonardo Di Caprio ile arkadaş olan Erdem'e, Kim Kardashian doğum gününde hediye gönderiyor. Alman TV kanalı Pro7, onu ve mekanlarını üç gün boyunca çekerek şehrin belgeseline ekleyip, yayınladı. 40 yaş altı başarılı iş adamı ödülünü aldı.

Milliyet'ten Songül Hatısaru'nun Zach Erdem'le yaptığı röportajdan bazı bölümler:



Nasıl geldin New York’a?



Erzincanlıyım. Ailem hayvancılıkla geçinirdi. Ben de çobanlık yapardım. 6 erkek kardeştik. Koyunları otlatma görevi ne hikmetse hep benimdi. Ufak siyah çantam vardı; annem içine ekmek, peynir domates koyardı. Niye her gün sıra bende, niye çobanlığı hep ben yapıyorum diye isyan halindeydim. Buradan gitmezsem çoban olarak öleceğim derdim. Bir gün koyunları yaylaya götürürken tren rayının orada bir gazete gördüm. 11 yaşındayım. Üstünde yüksek binaların olduğu bir fotoğraf vardı. Bir anda kilitlendim, içine girdim sanki o fotoğrafın. O kareden bir daha hiç çıkmadım. Gazeteyi götürüp sakladım.

Okula gidiyor muydun?



Ağabeyim askerlik dönüşü İstanbul’a gitti. Esenyurt’ta inşaat işçiliği yapıyordu. Çağırınca koştum, liseyi okurum diye. Liseyi inşaatlarda çalışarak okudum, sonra Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü kazandım. Bir yıl devam ettim. Hem okuyorum hem de barmenlik yapıyorum üç yıldızlı bir otelde. Odamın her yerini Manhattan fotoğraflarıyla kapladım. Sanki gerçek Manhattan, dışarısı kurguydu.

Artık Manhattan’dasın.



Hayatımda ilk defa uçağa New York’a gelirken bindim. Heyecandan öleceğim. Uçaktan indik güvenliği geçtim. Cebimde 200 dolar. Telefon yok, olsa da arayacağım kimse yok, İngilizce yok, olsa da konuşacağım kimse yok. İki gün havaalanından çıkmadım. Üçüncü gün cesaretimi topladım. 13.50 dolarlık biletle bir otobüse bindim. 42. Cadde’de Grand Central’ın orada indim. Öyle kaldım. O sokakta, bu sokakta yatıyorum.

Kaç restoranın, çalışanın, paran var şimdi?



İlk çalıştığım yeri satın aldım. Ardından ikinci çalıştığım yer olan Nello’nun yazlık yerini satın aldım. Yıktım butik otel yaptım. Hampton’da 4 mekanım var şimdi. Restoranlarım; 75 Main, Kozu, Summer House ve Am Southhampton adlı iki de gece kulübü, bir de Hotel ZE adlı butik otelim var. Amerikan Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden her yaz Hampton’a bir haftalığına gelir ve bizde kalır. Hampton Bodrum gibi bir yer, üç ay sezon. Yanımda 320 kişi çalışıyor. Önemli aileler çocuklarını kulübe almam, göz kulak olmam için beni arıyorlar şimdi. Yazlık mekanda yılda 10 milyon dolar ciro yapıyorum. Ama New York’taki yer açılınca tek başına 30 milyon dolar ciro yapacak.



İlk restoranını nasıl aldın?



300 bin dolarım vardı artık. Hampton’a geri döndüm. 75 Main’e yemeye gittim. Sahibi yaşlandığını ve restoranı satmak istediğini söyledi. 7 saat içinde anlaşmayı yaptım. Balıkçıya, tedarikçilere param kalmadı, bana bir ay süre tanıyacaksınız. İşler iyi giderse ödeyeceğim, yoksa batacağım dedim. Borçluyum, malzeme alacak kuruşum yok. Güvenip malzeme verdiler.