Cebimizde küçük baz istasyonu taşıyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Özmehmet, "Sağlığımız açısından, yanımızda taşıdığımız cep telefonlarına baz istasyonlarından daha fazla dikkat etmeliyiz" dedi.



Prof. Dr. Özmehmet, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesince, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gezgin İletişim Teknolojileri ve Halk Sağlığına Etkileri" konulu panelde yaptığı sunumda, teknolojinin gelişmesiyle insanların daha fazla radyasyona maruz kaldığını söyledi.



Prof. Dr. Özmehmet, gezgin iletişim teknolojilerinin çıktığı günden bu yana bu teknolojinin insan sağlığına etkileri konusunda baz istasyonlarına odaklanıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Oysa sağılığımız açısından, yanımızda taşıdığımız cep telefonlarına baz istasyonlarından daha fazla dikkat etmeliyiz. Çünkü o üzerimizde taşıdığımız cep telefonlarının her biri de aslında küçük bir baz istasyonu ve biz bu baz istasyonunu sürekli yanımızda taşıyoruz. Onun için cep telefonlarını ne kadar az kullanırsak o kadar az etkisi altında kalırız."



Cep telefonu kullanırken nelere dikkat etmeli?



Prof. Dr. Kemal Özmehmet, taşıdığı risklere rağmen bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçmenin mümkün olmadığını belirterek, insanların bu cihazları muhtemel zararlarını en aza indirecek şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.



Cep telefonunun zararlarından korunmak için bu cihazların gerekli durumlarda ve kısa süreli kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini bildiren Prof. Dr. Özmehmet, şöyle dedi:



"Cep telefonlarını kulaklıkla kullanın. Kalp ve beyin gibi yaşamsal organlardan uzak tutun. Harici antenli ve düşük 'SAR' değerine sahip cihazları tercih edin. Numarayı ilk aradığınızda, bağlantı sağlanıncaya kadar vücudunuzdan uzak tutun. Cep telefonunu uyurken baş ucunuza koymayın. Sinyal seviyesi düşük yerlerde ve araba, asansör gibi metalik yapılar içinde kullanmamaya özen gösterin. Çocuklar ve hamileler acil durumlar dışında cep telefonu kullanmamalı."



EMO İzmir Şubesi Başkanı Sedat Gülşen de cep telefonu servis sağlayıcı firmaların, son dönemde birbiriyle rekabet içinde tüketicilere çok fazla uzun süreleri kapsayan "ücretsiz görüşme" kampanyaları sunduğuna dikkati çekti.



Bu kampanyaların, tüketicileri gereksinimin çok ötesinde konuşmaya ve dolayısıyla onların hem baz istasyonlarından hem de telefon cihazından kaynaklanan çok daha fazla elektro manyetik dalgaya maruz kalmalarına yol açtığını savunan Gülşen, bu kampanyaların mutlaka sınırlanması gerektiğini savundu. (AA)

