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Yaşam
Deutsche Welle

Cazın yıldızları Bonn’da buluşacak

2017 ilkabaharında yapılacak Bonn Caz Festivali’nin programı açıklandı

28 Kasım 2016 22:30

Caz müziğinin kalbi, gelecek yıl 12-27 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde atacak. Bonn Caz Festivali Direktörü Peter Materna, önümüzdeki yıl da çift konser konseptine devam edeceklerini söyledi. Bunun tek istisnası ise ünlü caz piyanisti Brad Mehldau’nun vereceği konser olacak.

Sekizinci kez düzenlenecek festivalin 12 Mayıs’taki açılışını Alman oyuncu ve solist Jasmin Tabatabai yapacak. Bonn Telekom Forum’daki açılış konserinde David Klein Dörtlüsü, Tabatabai ile aynı sahneyi paylaşacak. Ardından “Caz Kantini“ ile groove ve funk tarzında örnekler sergilenecek. Festival Direktörü Materna, deneysel caza kapılarının her zaman açık olduğunu ama bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzikal kaliteden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

 

Uluslararası yıldız yağmuru

 

Bonn Caz Festivali’nin bir diğer yıldızı da Rebekka Bakken olacak. Klarnet sanatçısı Niels Klein ile birlikte sahne alacak olan Norveçli solist, güçlü blues sesinden yükselecek hoş nağmelerle dinleyicilerini mest edecek. Klarneti “elektronik bir nefesli org“ olarak tanımlayan Niels Klein ise “Tube & Wire“ projesinden örnekler sunacak.

Dünyaca ünlü müzisyenler John Patitucci ve Viktoria Tolstoy da Alman caz tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği isimlerden. Amerikalı basçı Patitucci, elektronik gitar dörtlüsüyle birlikte izleyicilerini 1960’lı yılların New York’una götürecek. İsveçli Tolstoy ise yeni albümünden eserler seslendirecek.

 

Deneysel çalışmalar

 

Festival Direktörü Peter Materna’nın bahsettiği deneysel çalışmalar arasında en çok merak uyandıran konserlerden biri de Christopher Dell Üçlüsü‘nün19 Mayıs’taki gösterisi. Vibrafoncu Dell, basçı Christian Ramond ve baterist Felix Astor ile birlikte, üzerinde uzun süredir çalıştığı “ritim ve armoni atölyesinin” ürünlerini müzikseverlerin beğenisine sunacak. Ardından da Heiner Schmitz, saksofonuyla "Organic Underground" projesini takdim edecek.

Festivalin kapanış konserleri de yine merakla bekleniyor. Norveçli basçı ve solist Ellen Andrea Wang’ın sesi “vocoder“ adı verilen ses kodlayıcıyla elektronik olarak değiştirilecek. Ortaya nasıl bir sonucun çıkacağını caz severler 27 Mayıs’ta dinleyebilecek. Finalin ikinci ayağını ise yine aynı ülkeden Marius Neset Dörtlüsü’nün konseri oluşturacak. Alman Süddeutsche Zeitung‘da çıkan bir değerlendirmede, 1986 doğumlu Marius Neset‘in “Saksofon enstrümanında yeni bir boyut“ getirdiği belirtilmişti.

Bonn Caz Festivali'nin programında toplam 22 kombinasyon ve bir de tek konser yer alıyor. Biletlerin 1 Aralık'ta satışa çıkacağını belirten Festival Direktörü Peter Materna, her zamanki gibi bunların yine kısa surede tükeneceğini tahmin ediyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Conny Paul

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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