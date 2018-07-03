Cazın hikâyesi

Büşra Aşçı

25. İstanbul Caz Festivali 26 Haziran akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da cazın 25. yılına yakışır bir geceyle kapılarını açtı. Açılış gecesi, bu seneki festivalin de çok iddialı olacağının sinyallerini verdi ve bizleri heyecanlandırdı. Cazın sesi açılan bu kapıyla 17 Temmuz tarihine kadar 27 mekân ve 250’nin üzerinde sanatçıyla duyulacak. Klasik ve modern cazdan, pop, rock, dünya müziği ve folka uzanan geniş yelpazede üreten isimleri, 25 yıldır İstanbul Caz Festivali kapsamında dinlemeye, öğrenmeye, cazın birleştirici gücüne inanmaya devam ediyoruz.

Bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülleri cazın usta isimleri; müziğe ilk olarak mandolin çalarak başlayan kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası Balarısı Ahmet’e verildi. Gecenin sunuculuğunu ise gazeteci, yazar Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali danışma kurulu üyesi, radyo programcısı Hülya Tunçağ yaptı. Festival Direktörü Pelin Opçin’in açılış konuşmasıyla başlayan gece, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in Yaşam Boyu Başarı Ödülleri’ni takdim etmesiyle devam etti.

İçerik kraldır

İstanbul Caz Festivali bu yıl ‘Caz ve Dahası’ sloganıyla bizleri karşıladı. Caz festivalinin 25 yılına dönüp baktığımızda ‘Caz ve Dahası’nı görüyoruz diyen caz festivalinin direktörü Pelin Opçin konuşmasına şunları ekledi: “Caz müziğinin doğallığını canlılığını kucaklayıcılığını içselleştiren, farklı ülke ve geleneklerden gelen sanatçıları özgür üretimler sergileyecekleri ortamlarda izleyiciyle buluşturmayı misyon etmiş bir festival...”

“İstanbul Caz Festivali ile bir kuşak büyüdü ve daha çokça kuşak büyüyecek” diyen Görgün Taner, İstanbul Caz Festivali’nin Vitrin ve Genç Caz ile gençlere ne kadar çok önem verdiğinin altını çizdi. “Gelecek onlarda en büyük kapıları onlara açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Her işin temelinde içerik vardır. İçerik kraldır ve caz festivalinin içeriği de her zaman kral olmuştur.”

Çok genç ve yolun daha çok başında, caz festivalinin de yaşımdan dolayı maalesef dört, beş yıldır takipçisi biri olarak, Görgün Bey’in ve cazın paydaşlarının gençlere bu denli değer vermesi beni çok mutlu ediyor. Cazın geçen 25 yılını tatmak ve o yıllara dair bir şeyler yazmak, anılarımı anlatmak çok isterdim ama bu mümkün değil. Görgün Bey’in konuşmasından, cazın 50. Yaşını yaşayacağımıza dair umutlar içimde serpildi ve caz 50. yaşına geldiğinde size çok daha fazla hikâye anlatacağıma inanıyorum. Geleceğimde cazın 25 yılını tadacağım yıllarım önümde duruyor. 50. yaşında çok daha birikimli bir yazı yazacağıma inanarak sizleri selamlıyor ve bu seneki cazın tadını çıkarıyorum.

Biraz hikâye, biraz müzik

Caz festivali hiçbir zaman sadece sevdiğimiz müzikleri dinlemek, grupları görmek olmadı festivalde hep bir ‘dahası’ kısmı oldu. Bu ‘dahası’ kısmı müziğin birleştirici gücünden destek alarak bir arada yaşayabilmenin kıymetini bizlere gösterdi. Festival mekânları aynı müziği, dinleyen, seven farklı görüşteki insanlarla doldu taştı. İnsanlar tek bir paydada, dünya görüşü ne olursa olsun tek bir tını için birleşti. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar, aşklar, işler kazanıldı. Türkiye’deki caz sanatçıları, usta isimler daha yakından tanındı. İşte bu usta isimler açılış gecesinde bir bir sahne aldı. Türkiye caz tarihinin efsane isimlerinin hikâyesini, caz sanatının bugününü usta isimlerin sahne almasından hemen önce Hülya Tunçağ’dan dinledik.

Yaşı olmayan cazcılar

“1958 yılında çıkan Caz Sanatı kitabının son yedi sayfasını İlhan Mimaroğlu Türk caz tarihine ayırmış ve ona göre Türkiye’de cazın başlangıcı 1920’li yıllar” diyen Tunçağ, yeni çıkan belgelerle caz tarihinin daha öncesine dayandığını belirtti. Cazın tarihinin başlangıcını dinledikten sonra müziğin tınısına kendimizi bıraktık ve sahne ilk olarak ‘Gün Doğuşu’ parçasıyla 1947 tarihi doğumlu piyanist, besteci Tuna Ötenel, aranjör, piyanist, besteci Emin Fındıkoğlu ve davulda onlara eşlik eden Ateş Tezer, kontrabasta Volkan Hürsever’indi. ‘Yaşı olmayan cazcılar’ diye bir başlık atma sebebim: Gerçekten cazın tarihini ve müziğini tek bir gecede anlamaya çalışma, dinleme fırsatı, konserden ayrıldıktan sonra isimleri daha fazla araştırma fırsatı buldum. Sahnedeki usta isimler yaşı olmayan, yaş almayan, üretimlerinden ne olursa olsun vazgeçmeyen yıldızlardı.

Sahne sonra Türk cazın en üretken isimlerinden piyanist Kerem Görsev’in oldu. Daha sonra sahneye; caz müzisyen, gitarist Önder Focan, saksafoncu Yahya Dai, trompetçi Şenova Ülker, besteci, basçı Ozan Musluoğlu, davulcu Ayhan Öztoplu çıktı. Ekip adeta birbirine pas ata ata izleyicileri mest etti. Hemen arkasından sırasıyla sahne; piyanist Nilüfer Verdi, davulcu Burak Cihangirli, piyanist Ayşe Tütüncü, saksafoncu Tamer Temel, kontrbasçı Enver Muhammedi, baterist Erol Pekcan, kontrbasçı Nezih Yeşilnil, davulcu Deniz Dündar, ressam, caz sanatçısı Ayşegül Yeşilnil’in oldu. Hemen ardından sahne; caz sanatçısı, ritim ustası Okay Temiz, caz sanatçısı Ayşe Gencer, piyanist İlham Gencer, gitarist Neşet Ruacan, kontrbasçı Kristian Lind, caz sanatçısı Sibel Köse ve son olarak Kamil Özler şefliğinde TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın oldu. Kapanışta geceye imza atan tüm yıldız isimler birlikte sahneye çıktı ve her gencin yaşayamayacağı unutulmaz bir gece hafızamda böylece yer etmiş oldu.

Mutlaka görülecek konserler

Festival 17 Temmuz tarihine kadar çeşitli mekânlarda ve birbirinden usta isimleri ağırlayarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde; 3 Temmuz akşamı Sultan Park- Swissotel’de bizleri Avishai Cohen karşılıyor. Festival boyunca benim özellikle merak ettiğim konserler arasında ise; Benjamin Clementine ve Nick Cave & The Bad Seeds var. İki isim dışında Gece Gezmesi, R+R=Now Project, BadBadNotGood, Parklarda Caz, Caro Emerald ve tabii ki festivalin son gecesi unutulmayacak bir gece yaşatıp festivalin son imzasını atacak efsane isim Robet Plant’i de unutmamak gerek. Gelin birbirinden güzel anılar bırakacak konserlere gitmeye biletlerimizi alarak başlayalım.

4 adımda festival

Festivalin biletleri, Biletix satış kanalları ile hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden alınabilir. Ayrıca konser günleri mekân girişlerinden de bilet satışları olacak.

Lale Kart üyeleri, festival boyunca biletlerini yüzde 25’e varan indirimlerle alabilirken, pek çok restoran, kafe, kitabevi ve kültür merkezlerinde özel indirimlerden faydalanabiliyor böylelikle konser öncesi yemek yemek daha keyifli bir hal alıyor.

Festivalin 25 yılından şarkıları bir araya getiren, Apple Music işbirliğiyle özel olarak hazırlanan çalma listesini apple.co/istanbulcazfestivalilistesi adresinden dinleyebilirsiniz.

25. İstanbul Caz Festivali’nin Yandex ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucu müzikseverler uygulamanın “Kategoriler” bölümünde yer alan festival logosuna dokunarak konser mekânlarını haritada görebilecek ve festival mekânlarına kolayca rota oluşturabilecek.