Cazcının cambazla buluştuğu yer



Müzisyenler, bir ip cambazının gözü pek şovuna eşlik etmek için saatlerce İtalya'daki Dolomit Dağı zirvesindeki Langkofel’a tırmandılar.

Grup, dağ eteklerinde 'Slackline' yapan ip cambazlarını motive etmek için çalıyor.

Dağcı Nicolas Favresse: "Gerçekten buraya iyi titreşimler geçiyor. Çünkü kimi zaman kendi korkunuzun etkisi altında kalıyorsunuz ve müziği duymak çok iyi geliyor."

Müzisyen Lucas Niggli: "Bizim için burada çalmak çok özel bir durum. Buradaki kayalıklar, dağcıların hareketleri bizim buradaki bu gerçekdışı arazide çaldığımız müzik ve rüzgârla birleşiyor..."

Müzik motive ediyor

Rüzgârla en fazla mücadele etmesi gereken ise Armin Holzer, O dünyanın en iyi Slackliner'ları arasında. 500 metre yükseklikte dengede durmaya çalışıyor...

"Bunu başarıp başarmamanız o anda aslında zihinsel olarak nasıl olduğunuza bağlı. Psikolojik bir durum. Tüm vadide duyulan bir müziğin olması benim için harikaydı. Beni motive etti."

Langkofel'deki bu kayalar arasında daha önce ip geren hiç olmadı.

Belçikalı yıldız tırmanışçı Nicolas Favresse kardeşi Oliver ve Sean Villanueva O'Driscoll ile bir ilke imza atmak istiyor.

İlk deneme başarısız ve tırmanışçılar hemen müzik yapmaya başlıyor...

Nicolas Gavresse: "Tırmanış sırasında ya gerçekten tehlikeli olduğu ya da bir bölüm son derece zorlu olduğu için inanılmaz duygusallaşıyorsunuz. Ve tüm bu duygu birikimini içinizden çıkarmanız gerekiyor. Müzik de bu durumda duyguları dışarı çıkarmak için en uygun yol."

Doğaçlama melodiler

İkinci deneme... Grup, gözleri önünde cereyan edenlere doğaçlama melodilerle eşlik ediyor.

Batarist Lucas Niggli: "Heyecan neredeyse kaldırılamayacak kadar büyük ve bu da özel bir enerji oluşmasına yol açıyor."

Caz şarkıcısı Andreas Schaerer: "Tabii ki tırmanışçıların heyecanını paylaşıyorsunuz. İpin üzerinde ilerlediklerinde müzik gerçekten atmosfere uyuyor, bir heyecan yaratıyor. Sonuçta bu neredeyse bir hayatta kalma mücadelesi."

Çıkıntıya ulaştıracak son bir kaç metre...

Ve başardı!

Nicolas Favresse: "Heyecan gittikçe arttı ve biz daha da yorgun düştük. Ve sonra müziğin gittikçe daha da heyecanlı ve çılgınca olmaya başladığını duyduk. Evet, gerçekten duygularımıza ortak oldular ve tüm çabamızı anladılar."

'Küf kokulu caz barlardan daha heyecanlı'

Tırmanışçılar ilk olmanın keyfini tabii ki yine bir kaya çıkıntısı içinde kutluyorlar...

Dağcı Nicolas Favresse: "Kimileri, tırmanış sırasında müzik yapmaya zaman varsa yaptıkları çok da ekstrem bir spor değil diyor. Bu oldukça göreceli bir şey, herkes farklı sebeplerle tırmanıyor. Ama benim için önemli olan tırmanıştan keyif alabilmek."

Şarkıcı Andreas Schaerer: "Elimde olsa bunu her zaman yapardım. Bu, küf kokulu caz barlarda çalmaktan çok daha heyecanlı. Bunun çok daha fazla yerde yapılmasını umuyorum."

Güney Tirol Caz Festivali farklı bir boyuta geçti. Kim bilir, festival belki de spor ve müziği doğada birleştiren yeni bir etkinliğin gelişmesine vesile oldu...