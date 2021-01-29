Caz rüzgârının getirdiği masallar: Madtime Stories

Vokal ve piyano eğitmeni, şarkıcı, kompozitör ve söz yazarı Ceyda Özbaşarel, yılların birikimini albüme dönüştürdü. Things & Records etiketi ile yayınlanan Madtime Stories isimli 9 şarkılık albüm, 8 İngilizce, 1 Türkçe parçadan oluşuyor. Sözü ve müziği Özbaşarel’e ait olan albümün düzenlemelerinin bir kısmı Adem Gülşen'e, diğer kısmı ise Özbaşarel'e ait.

Madtime Stories’de trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Taşkın Akarsu, gitarda Emre Tankal, piyano ve tuşlu çalgılarda Adem Gülşen, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Derin Bayhan, ukulele ve ıslıkta ise Başak Yavuz imzası var.

Mix’ini Derin Bayhan’ın mastering’ini Demirhan Baylan’ın yaptığı albümün kayıtları Hayyam Stüdyoları ve Stüdyo Daire’de yapıldı. Fotoğraflar Murat Dürüm’e, kapak tasarımı ise Sanat Deliorman’a ait.

“Hayalimdeki filmlerin müziği”

Albümün ismi için İngilizce masal anlamına gelen “bedtime stories”den yola çıktığını belirten Özbaşarel, “Benim şarkılarım da biraz karanlık masallar gibi, o yüzden ismi Madtime Stories oldu” diyor.

Sanatçı, albümünü şöyle anlatıyor:

“Şarkılarım, çağımızda insanların birbirleriyle, dünyayla ve kendi kendileriyle karşılaşmaları, yaptıkları ve uğradıkları haksızlıklar, umut ve umutsuzlukları, sevgileri, nefretleri, korkuları ile ilgili hayalimde oluşturduğum filmlerin müziği.

Mesela Remember Me, öldürülen bir kadının hayaletinin, katiline söylediği bir şarkı ama, sözleri bir metafor olarak da algılanabilir. Bir insanın bu şarkıyı, kendisini incitmiş eski bir sevgilisine söylediğini de düşünebiliriz. Stormy Water'ı ise mülteci bir çocuk için yazdım. Her şarkının bir öyküsü var. Bir yanıyla da empatiye çağıran bir albüm.”