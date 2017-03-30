Caz müziğin yaşayan efsanelerinden Mulatu Astatke Babylon'da

Etiyopya'dan çıkıp caz dünyasını etkileyen efsanevi isimlerden Mulatu Astatke, 1 Nisan Cumartesi akşamı Babylon’da hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri Biletix ve Babylon gişesinden temin edilebilir.

İşte Mulatu Astatke hakkında bilmeniz gerekenler:

Mulatu Astatke, ABD’nin prestijli Berklee Müzik Okulu’nda eğitim alan ilk Afrikalı öğrenciydi.

Berklee Müzik Okulu’nu bitirince New York’a taşınan sanatçı, burada Afro-Amerikan ve Porto Rico’lu müzisyenlerle The Ethiopian Quintet’i kurdu.

Amerika’da yaşarken latin caza ilgi duyan Astatke, The Ethiopian Quintet ile 1966 yılında ilk albümleri Afro-Latin Soul, Vol. 1 & 2’yi çıkardı. İspanyolca sözlere sahip «I Faram Gami I Faram» şarkısı hariç bu albümler tümüyle enstrümentaldi.

Ethio-jazz’ın öncüsü kabul edilen 1943 doğumlu usta müzisyen, besteci ve aranjör Mulatu Astatke, Etiyopya’nın geleneksel müziğine, Latin ve caz enstrümanlarından tumba ve bongoyu dahil ediyor.

2005 yılında başarılı yönetmen Jim Jarmusch, film ekibiyle müzisyenin New York, Winter Garden’da verdiği konsere katıldı. Konserin ardından hayran kalan Jarmusch’un, filminde Mulatu Astatke’nin müziklerine yer vermek istemesiyle "Broken Flowers" filmi ile sanatçı 60 yaşında tanındı.

Ünlü DJ Gilles Peterson Mulatu Astatke'yi "müziğin ulaşabileceği en yüksek form" olarak tanımlıyor.

Yayınladığı albümlerin yanı sıra Harvard ve MIT gibi üniversitelerde müzik üzerine araştırmalar yapan Astatke, Türkiye’deki kitleyi ve Türk müziğini çok sevdiğini söylüyor.







