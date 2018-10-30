Caz müziğin kadife sesi Youn Sun Nah, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak: Türk seyircisiyle muhteşem zaman geçireceğiz

T24

Caz müziğin kadife sesli sanatçısı Youn Sun Nah, 2 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

2017 Mayıs’ta son albümü She Moves On’u çıkaran ve albüm kapsamında bir dünya turnesi çıkan Youn Sun Nah T24'ün sorularını yanıtladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra moda sektöründe çalıştığını ancak bu işin kendine göre olmadığını belirten Sun Nah, "Üniversite’de edebiyat bölümünde okudum. Birkaç ay moda sektöründe çalıştım fakat bana göre olmadığını farkettim. Daha sonra müzikallerde şarkı söyleme fırsatım oldu, ama birkaç yıl sonra başka bir şey yapmak istedim. 25 yaşında müzik eğitimi almaya ve şarkıcı olmaya çarlışmaya karar verdim. Eğitim için Paris’e gittim, ardından olaylar birbirini takip etti ve şarkıcılık kariyerime başladım" dedi.

Kariyerinde Paris'in çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan sanatçı, "Paris kariyerim için çok önemli bir şehir. Müzik eğitimimi orada aldım, Caz müziği orada keşfettim ve yaptığım müzik hakkındaki aydınlanmayı orada yaşadım. Birçok konsere gittim, birçok müzisyenle tanıştım ve müzisyen olarak ilk adımlarımı orada attım. Paris çok açık fikirli kalmamı sağlayan kozmopolit bir şehir, bu açık fikirlilik müzik için de geçerli. Son 3-4 yıldır orada daha az zaman geçiriyorum, ama orada hala evimde hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul için çok heyecanlıyım"

İstanbul'daki konseri için çok heyecanlı olduğunu söyleyen sanatçı, "Geri dönmek için çok heyecanlıyım. Sadece ben değil, ekibimdeki müzisyenler de öyle. Bazıları İstanbul’a daha önce geldi, bazıları ise ilk defa gelecek. Genelde konser turu yaptığımda turizm içi pek vaktim olmuyor maalesef, ama her İstanbul’a geldiğimde etrafta dolaşma ve bazı güzelliklerini görme fırsatım oldu. Bu şehrin büyüklüğü ve canlılığı dışında, oradaki güçlü spiritüelliğe de hassasım, bu beni evimde hissetiriyor" diye konuştu.

Türk seyircisiyle muhteşem zaman geçireceğiz

"Türk seyircisini şaşırtacağımı umut ediyorum, en azından memnun edeceğim. Konserlerimde bir dinamik olmasını, atmosferin değişmesini severim. Aynı zamanda müzisyenlerin de kendini ifade edebilecek yeri olsun isterim, çünkü belki seyircileri şaşırtacak kişiler onlardır" diyen Sun Nah, "Belki de seyirciler bizi şaşırtacaktır. Ne olursa olsun umarım birlikte muhteşem zaman geçiririz" ifadesini kullandı.