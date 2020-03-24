Caz müziğin efsane isimlerinden Manu Dibango, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Afrika müziğinin en tanınan caz müzisyenlerinden Manu Dibango, Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.
86 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, caz ve funk müziği kendi memleketi Kamerun'un geleneksel müziğiyle birleştirmesiyle tanınıyordu.
Dibango'nun resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, "Size Manu Dibango'nun hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada cenazenin kamuya kapalı yapılacağı ifade edildi. Salgının ardından Dibango'nun hayranları için bir anma töreni düzenleneceği belirtildi.
Dibango, salgın sebebiyle hayatını kaybeden ilk dünyaca ünlü isim oldu.