Caz dünyasından bir dev daha eksildi; Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Miles Davis'in caz dünyasında füzyon devrimini gerçekleştirmesine yardım eden, caz standartları kitapları basıldığı sürece içinde yer alacak olan klasikler yazan piyanist Chuck Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Corea'nın ölümüne kanserin nadir görülen bir türünün sebep olduğu ifade edildi.

Corea'nın aile tarafından yapılan açıklamada, "Hayatı ve kariyeri boyunca Chick, özgürlükten, yeni bir şey yaratırken varılan eğlenceden ve sanatçıların oynadığı oyunlardan çok keyif aldı. Yaptığı işler ve çıktığı turnelerle milyonlarca hayata dokunda ve ilham verdi" denildi.

Müzisyen John Mayer, caz efsanesinin ölümünden sonra, "Chick Corea benim birlikte çalma şerefine eriştim en iyi emprovizasyon yapan sanatçıydı" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Henüz 60'ların başında caz sahnesinin en çok aranan piyanistlerinden biri haline gelen Corea, Stan Getz ve Herbie Mann gibi isimlerle çaldı. 60'ların sonunda Miles Davis'in grubuna katılan Corea, caz müziğin gidişatını değiştiren 'Bitches Drew' albümünde yer aldı. Bu albümden sonra kendi elektrik caz müzik grubunu kuran Corea, Return to Forever ile unutulmaz albümlere imza attı.