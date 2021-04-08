ÇAYKUR'dan Ayasofya Camisi için özel çay

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi için özel çay üretildi. Ayasofya adını taşıyan çaya ilişkin konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, söz konusu çayı gelecek günlerde piyasaya çıkartmaya hazırlandıklarını söyledi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yeni projeyle özel tasarım ve gramajlarıyla önemli turizm destinasyon alanları ve marka yerlerin isimlerini alan çaylar üretileceğini belirten Alim, "Bazı markalarımızı bu yer adlarıyla isimlendirdik. Bunların arasında sırasıyla Ovit, Ayder, Trabzon Uzungöl, Erzurum Palandöken, Artvin Kafkasör, Kemalpaşa Elekaltı, Tirebolu Elekaltı, İstanbul Ayasofya, Farabi ve Keyif çayları var. Bu yeni ürünlerimiz piyasaya çıkmak üzere" dedi.

223 ülkeye tanıtım

TBMM KİT Komisyonunda konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk, ticari ataşelik ve müşavirlik gibi 223 adet farklı noktaya yazılarla ulaştıklarını belirterek, "Bulundukları ülkelerde çalışabileceğimiz yerli, yabancı fark etmeksizin ulaşabileceğimiz ticari partner, temsilcilerle bağlantı kurabilme veya bir araya gelebilmek için iletişim ve irtibat destekleri istedik" diye konuştu.

Pakistan'a ihracat

Sri Lanka ve Kenya'dan 200 bin tona yakın çay ithal eden Pakistan'a dökme veya paketli çay satışı için çalışma yaptıklarını anlatan Alim, "Bu düşüncemiz gerçekleşirse finansman yükümüzün ve buna bağlı olarak stok miktarımızın rahatlamasına katkı sağlayacak" dedi.

Çay atıkları değerlendiriliyor

Çay Ekzaktı Üretim Projesi'yle yılda 10 bin ton çay atığı işleme ve bin ton ekstra üretim kapasiteli tesisin deneme üretimlerinin tamamlandığını belirten Alim, "En kısa sürede üretime başlanacak. Rize Belediyesi'yle yaptığımız protokolle de çay atıkları değerlendirilecek" dedi.

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