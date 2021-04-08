Varlık Fonu'na devredilen ÇAYKUR, 547 milyon lira daha zarar etti

Türkiye dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında geliyor ancak ÇAYKUR 2020 yılında da zarar açıkladı. TBMM KİT Komisyonunda hesapları ele alınan ÇAYKUR'un 2020 yılını da 547 milyon lira zararla kapattığı açıklandı.

2017 yılında Varlık Fonu'na devredilene kadar kârda olan kurum, daha sonra sürekli zarar etti. 2017'de 267 milyon, 2018'de 657 milyon, 2019'da 635 milyon ve 2020 yılında 547 milyon lira zarar açıklayan ÇAYKUR'un harcamaları ve reklam giderleri de tartışma konusu oldu.

Sözcü'ye konuşan TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre Türkiye çay ithalatında dünyada 25'inci, ihracatta ise 39'uncu sırada yer alıyor. 2019 yılında 18 bin 837 ton çay ithal edildi ve 39 milyon 475 bin dolar ödendi. Aynı yıl 15 milyon 142 bin dolar tutarında 3 bin 968 ton çay da ihraç edildi.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise “ÇAYKUR dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde çay satmak için, 2019 yılında reklam amaçlı 36 milyon lira, fuar ve festivaller için 896 milyon lira harcadı. Temperli kulplu cam bardak için reklam niyetine 5 milyon 250 bin lira ödeme yapıldı. Yanında dağıtılan şemsiyeler, takvimler de var ama ÇAYKUR'un satışı değil zararı artmış” dedi.