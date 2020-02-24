Çaykur 760 işçi alacak

Çaykur resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; “Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır” denildi.

Başvuru şartları

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme

Başvuru duyurusu için tıklayın.

Son başvuru tarihi 28 Şubat

Yapılan açıklamada; “İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

Engelli ve hükümlü işçi alımları

Çaykur ayrıca engelli ve hükümlü işçi alacağını da duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

“4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken Engelli ve Eski Hükümlü işçi kontenjanlarımızdaki noksanlığın tamamlanması için Rize İline bağlı iş yerlerimiz için Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 35 Engelli 17 Eski Hükümlü, Trabzon İline bağlı iş yerlerimiz için Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 Engelli 3 Eski Hükümlü, Artvin İline bağlı iş yerlerimiz için Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 3 Engelli 2 Eski Hükümlü, Giresun İline bağlı iş yerlerimiz için Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 1 Eski Hükümlü olmak üzere, toplam 47 Engelli 23 Eski Hükümlü geçici işçi noter kurası ile işe alınacaktır.

İşe alınacak engelli ve eski hükümlü işçiler çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işe alınacaktır.

İşe girmek isteyen Engelli ve Eski Hükümlü işçi adayları, ikamet ettikleri İlin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

İş başvuruları 24/02/2020 – 28/02/2020 tarihleri arası 5 işgününde yapılacaktır.

İşe alınacak işçiler noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi Rize ve Giresun İli için 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00'da Rize /Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, Trabzon İli için 18 Mart 2020 Çarşamba saat 13.00'de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, Artvin İli için 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00'de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda gerçekleştirilecektir.”

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