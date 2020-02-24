TÜBİKTAK, 14 Ar-Ge personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM’in Ankara’daki merkezinde görevlendirilecek. Alınacak personelden 8’inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1’inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor. Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

TIKLAYIN - İBB yeni çalışma arkadaşları arıyor

TIKLAYIN - 4 milyon 308 bin kişi işsiz