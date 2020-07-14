Çayeli Belediyesi'nin yaptığı "İlçemizde çok şiddetli yağış mevcut, herkes acilen tedbir almalıdır" paylaşımına tepki: Önlemi senin alman gerekmiyor mu?

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Çayeli Belediyesi'nin yaptığı "Şu an itibariyle ilçemiz genelinde çok şiddetli yağış mevcuttur. Şairler deresi ve Aşıklar deresi an itibariyle taşmış durumdadır. Herkesin acilen tedbir ve önlemlerini almalıdır" paylaşımı tepki çekti.

Bölgede yaşayanlar belediyenin paylaşımına sosyal medya hesaplarından "Sizde acilen tedbir alsanız", "Belediye olarak önlemi senin alman gerekmiyor mu?", "Vergileri bize verine madem her işi biz yapacaksak" sözleriyle tepki verdi.

Ne olmuştu?

Rize’nin Çayeli ilçe merkezinden geçen Şairler Deresi, yoğun yağış nedeniyle taşmış, birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kalmıştı.