T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rize’de ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suyun altında kaldı

14 Temmuz 2020 08:20

Rize’nin Çayeli ilçe merkezinden geçen Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı. Birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize’nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’ni etkisi altına aldı. İlçeye bağlı Madenli Beldesi’nde ise şiddetli yağıştan ötürü cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İlçe ve belde de sel nedeniyle 12 köye ulaşım kapandı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Derenin taşmasıyla birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı. Mahallede bulunan bazı binalar çökme riskine karşı bina sakinleri tarafından boşaltılırken, sokaklar vatandaşlarla doldu.

Sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı. Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün kurtarılamadığını açıkladı.

TIKLAYIN - Rize'yi sel vurdu; hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

 

ETİKETLER

rizeçaylelişairler deresieski pazar mahallesitaşkınselsel felaketi

Diğer Videolar

YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası...

Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24