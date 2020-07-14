Rize’de ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suyun altında kaldı

Rize’nin Çayeli ilçe merkezinden geçen Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı. Birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize’nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’ni etkisi altına aldı. İlçeye bağlı Madenli Beldesi’nde ise şiddetli yağıştan ötürü cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İlçe ve belde de sel nedeniyle 12 köye ulaşım kapandı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Derenin taşmasıyla birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı. Mahallede bulunan bazı binalar çökme riskine karşı bina sakinleri tarafından boşaltılırken, sokaklar vatandaşlarla doldu.

Sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı. Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün kurtarılamadığını açıkladı.

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