"Çaycı Hüseyin" karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol, mavi tik vaadiyle dolandırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, dolandırılma davasında ifade verdi. Sosyal medya hesabına mavi tik alınması için para yatırdığını aktaran Özmol, "Hesabımı geri alamadım, yeni hesap açmak zorunda kaldım. Mağduriyet yaşadım" dedi.

Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına mavi tik alabilmek için bin lira verdi. Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi, hesabını geri alabilmesi için Alpaslan Özmol’dan 2 bin 500 lira daha istedi. Dolandırıldığı şüphesine kapılan Alpaslan Özmol polise giderek şikayette bulundu.

Yapılan araştırma sonucunda bu kişinin Mersin’de yaşayan İbrahim T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin en sık görüştüğü numara olan taksici Hüseyin Gürkan’la bilgi sahibi sıfatıyla görüşüldü. Gürkan, İbrahim T.’nin müşterisi olduğunu, birçok defa taksi ile aldığında ATM önlerine gittiklerini, şüphelinin ‘param geldi’ diyerek para çektiğini gördüğünü ifade etti.

İfadesi alınan İbrahim T. suçlamayı kabul etmedi. Dolandırılma iddiasıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi ve Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Gemlik 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen iki duruşmaya da katılmayan tutuksuz sanık İbrahim T. hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

"Mağduriyet yaşadım"

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alınan Alpaslan Özmol, “Banka üzerinden bin lira gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınması ilişkin vermiştim. Sonrasında bana 2 bin 500 lira daha verirsem hesabımı geri verebileceğini söyledi. Art niyetli olduğunu anladım. Sonrasında iletişimi kestim. Akabinde sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Dosya yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.