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Yaşam

Türkiye en çok karpuz ve çay tüketiyor

İklim çeşitliliği nedeniyle birbirinden değişik meyve ve sebzenin yetiştiği Türkiye'de insanlar en çok çay ve karpuz tüketiyor

10 Ağustos 2013 19:46

 

Türkiye'de en çok çay ve karpuz tüketiliyor. Kişi başına yıllık çay tüketimi 13,8, karpuz tüketimi de 45,2 kilogramı buluyor.

İklim çeşitliliği nedeniyle birbirinden değişik meyve ve sebzenin yetiştiği Türkiye'de insanlar en çok çay ve karpuz tüketiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılda 1,2 milyon tondan fazla çay üretilen ülkemizde kişi başı tüketim 13,8 kilogram seviyelerinde bulunuyor. Bir başka deyişle Türk insanının kuru çay tüketimi günde 40 grama yani 10 bardaktan fazlaya karşılık geliyor.

Rakamlar, Türkiye'nin geleneksel içeceklerinden çaya özel bir ilginin olduğunu ortaya koyarken, benzer bir durumun karpuz için de söz konusu olması dikkati çekiyor.

Buna göre, her yıl üretilen 3,8 milyon ton civarındaki karpuzun 3,4 milyon tonu yurt içinde tüketiliyor. Bu da yıllık kişi başına tüketimin 45,2 kilogram olması anlamına geliyor. Karpuzun ardından Türk insanın en fazla tükettiği meyveler arasında sırasıyla üzüm, elma ve kavun geliyor.

 

Sebzede tercih domates

 

Sebze tüketimi açısından değerlendirildiğinde domates, kişi başına yıllık 114,5 kilogram ilk sırada yer alırken, 11 milyon ton olan bir yıllık domates üretiminin 9,5 milyon tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Biber ve salatalık da en çok tüketilen sebzeler arasında bulunuyor.

 

En az fındık

 

En az tüketilen mamullere bakıldığında Türkiye, fındık üretimi ve ihracatı konusunda dünyada söz sahibi olmasına karşın bu ürünü çok az tüketiyor. Yıllık kişi başı fındık tüketimi 1,2 kilogram seviyelerinde bulunuyor. Buna karşın ceviz, yıllık yaklaşık 3 kilogramla Türk insanın en çok tükettiği yemişler arasında yer alıyor.

 

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