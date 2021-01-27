"'Çay var içersen, ben var seversen' sözleri Aşık Veysel'e ait değil"

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan, "Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen" dizelerinin Aşık Veysel'e ait olmadığını açıkladı.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu Gündüz Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümünün yaklaşması vesilesiyle onun imzasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi.

Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan “Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen’ dizelerinin dedesine ait olmadığını duyuran Şatıroğlu, bu dizelerin yayımlanmış 157, yayımlanmamış 6 eserde yer almadığını söyledi. Şatıroğlu, torunu olarak bu dizelerin Aşık Veysel’e ait olmadığını duyurmanın tarihe doğru geçmesini sağlamak adına sorumluluğu olduğuna inandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Aşık Veysel’in halka mal olmuş, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, bu nedenle insanların güzel olan dizeleri Aşık Veysel’e yakıştırabildiğini ifade etti. Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel’e ait olmayan bu tür dizeleri paylaşan kişilere dava açma, onlara sitem etme gibi bir düşüncede olmadığının altını çizerek, “Bu dizeler dedemin duygu durumu, insana, doğaya ve hayata bakışıyla örtüşüyor. İnsanlar sevdiği ve değer verdiği için bu sözleri dedeme atfediyor. Bu çok doğal, çok insani ve kültürümüzle de çok örtüşen bir durum. Aşık Veysel’in torunu ve o kültürde yetişmiş biri olarak aksini düşünemem. Böyle bir hareket, halkın sevgisini reddetmek anlamına gelir” diye konuştu.