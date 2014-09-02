Çay ölüm riskini azaltıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Georges Pompidou Avrupa Hastanesi bilim insanları, düzenli olarak çay içmenin kalp hastalıkları dışındaki nedenlerden ölme riskini yüzde 24 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

Radikal’de yer alan habere göre çok fazla kahve içmenin erken ölüm riskini arttıracağı, düzenli çay içmenin ise ölüm riskini azaltacağı ortaya çıktı.

Paris IPC Önleyici Tıp Merkezi’ne başvuran 18-95 yaş arası 131 bin 401 kişinin kayıtlarını inceleyen uzmanlar, çok fazla kahve içmenin ise erken ölüm riskini artırdığını tespit etti. Ekibin başında bulunan Profesör Nicolas Danchin, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, çayın sağlık üzerindeki olumlu etkisinin içerdiği antioksidan maddelere bağlı olduğunu söyledi