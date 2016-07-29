Çavuşoğlu'ndan "Muhataplarımız tutuklandı" diyen ABD'ye: Art niyet yoksa cahillik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhataplarımız tutuklandı" diyen CIA Direktörü emekli General James Clapper'a "Asker kapasitesini sadece bunlarla sınırlı tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor" dedi. Clapper'in darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan askerleri işaret ederek "IŞİD'le mücadele zorlaştı" demesi üzerine Çavuşoğlu, "Aksine çürükler temizlendiğinde ordu mücadelesinde daha etkin olur" dedi.

İsrail-Rusya gibi ülkelerle normalleşme çabalarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz NATO ve AB ile ilişkilerimize alternatif değildir" ifadelerini kullandı.

10 asker gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe soruşturması kapsamında 10 bini asker, 15 bin 846 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ala, bunlardan 8 bin 113 kişinin tutuklandığını duyurdu.