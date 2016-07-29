T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

CIA Direktörü: Darbe girişiminden sonra muhataplarımızın birçoğu tutuklandı

Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper, ordudan ihraçların Türkiye ile işbirliğini zorlaştırdığını söyledi

29 Temmuz 2016 11:32

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat (CIA) Direktörü emekli General James Clapper, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ‘tasfiye'nin IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Muhataplarımızın birçoğu görevden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı. Bunun Türklerle yürüttüğümüz işbirliğini zayıflatıp zorlaştıracağı şüphe götürmez” dedi.

Clapper Aspen'deki güvenlik konferansında bir soru üzerine, ‘ordudaki ihraç kararlarının Türk güvenlik mekanizmasının bütün alanlarını etkilediğini', belirtti.

 

"İşbirliği etkileyecek"

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de aynı forumda, Türk ordusu içindeIŞİD’le mücadele konusunda müttefiklerinin olduğunu belirterek, darbe sonrasındaki tutuklamaların Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğinin seviyesini etkileyebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'den itiraf gibi açıklamalar geldi. General Votel, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına 'endişeli' olduklarını belirterek, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağını söyled.

 

Komuta kademeleri zayıfladı

 

Türkiye Hükümeti'nin verdiği bilgilere göre iki hafta önceki darbe girişiminden bu yana 10 binden fazlası ordu mensubu olmak üzere en az 15 bin 800 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8 bin 100'ü hakkında tutuklama emri çıkarılırken 3 bini ise serbest bırakıldı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararname ile 149'u general olmak üzere bin 684 subayı ordudan ihraç etti. Böylece Türkiye'deki generallerin sayısı en az üçte bir oranında azalmış oldu.

Türkiye IŞİD ile mücadelede ABD açısından büyük önem taşıyor. ABD liderliğindeki uluslararası ittifakın IŞİD'e düzenlediği hava saldırıları İncirlik Üssü’nden kalkan uçaklarla yapılıyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'de hassas radarları ve füzesavar sistemleri de bulunuyor. Türkiye Amerikalı yetkililer tarafından sınırı IŞİD militanlarına kapatmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Amerikan UlusalDirektörü ClapperTürkiyeAmerika Birleşik DevletleriUlusalDirektörüGeneral James Clapper Türk Silahlı KuvvetleriIŞİDAspenTürkDirektörü James ClapperTürklerleHükümetiRecep Tayyip ErdoğanABDABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24