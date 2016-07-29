CIA Direktörü: Darbe girişiminden sonra muhataplarımızın birçoğu tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat (CIA) Direktörü emekli General James Clapper, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ‘tasfiye'nin IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Muhataplarımızın birçoğu görevden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı. Bunun Türklerle yürüttüğümüz işbirliğini zayıflatıp zorlaştıracağı şüphe götürmez” dedi.

Clapper Aspen'deki güvenlik konferansında bir soru üzerine, ‘ordudaki ihraç kararlarının Türk güvenlik mekanizmasının bütün alanlarını etkilediğini', belirtti.

"İşbirliği etkileyecek"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de aynı forumda, Türk ordusu içindeIŞİD’le mücadele konusunda müttefiklerinin olduğunu belirterek, darbe sonrasındaki tutuklamaların Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğinin seviyesini etkileyebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'den itiraf gibi açıklamalar geldi. General Votel, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına 'endişeli' olduklarını belirterek, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağını söyled.

Komuta kademeleri zayıfladı

Türkiye Hükümeti'nin verdiği bilgilere göre iki hafta önceki darbe girişiminden bu yana 10 binden fazlası ordu mensubu olmak üzere en az 15 bin 800 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8 bin 100'ü hakkında tutuklama emri çıkarılırken 3 bini ise serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararname ile 149'u general olmak üzere bin 684 subayı ordudan ihraç etti. Böylece Türkiye'deki generallerin sayısı en az üçte bir oranında azalmış oldu.

Türkiye IŞİD ile mücadelede ABD açısından büyük önem taşıyor. ABD liderliğindeki uluslararası ittifakın IŞİD'e düzenlediği hava saldırıları İncirlik Üssü’nden kalkan uçaklarla yapılıyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'de hassas radarları ve füzesavar sistemleri de bulunuyor. Türkiye Amerikalı yetkililer tarafından sınırı IŞİD militanlarına kapatmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.