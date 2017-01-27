Çavuşoğlu'ndan askerleri iade etmeyen Yunanistan'a: Geri kabul anlaşmasının iptali dahil her adımı atacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker hakkında Türkiye'ye iade edilmeme kararı alınmasına tepki gösterdi. Askerleri iade etmeyen Yunanistan'a mülteci krizi sırasında imzalanan geri kabul anlaşmasını hatırlatan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe girişiminin hemen ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almış, karar Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin olası tepkisine ilişkin Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, TRT Haber'in Twitter hesabında yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

8 askeri iade etmeme kararı aldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.

"Protesto ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararla ilgili dün yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Yunan yargısının tavrı, suçluların cezasız kalmasına yol açmaktadır. Yunanistan maalesef darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düştü."

Karar verildi: İade edilmeyecekler

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, 'FETÖ' üyesi oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları iddiasıyla Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde mahkemeye getirildi. Yüksek mahkeme hâkimleri, askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Talep reddedildi

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi. Askerler için bundan sonra iltica süreci işleyecek. Bu sürecin mart sonuna ya da nisan başına kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan'In iade etmeyi reddettiği askerlerin isimleri şöyle:

Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat.

"Siyasi karar alınabilir"

Yunanistan'daki askerlerin dosyasını takip eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Zeki Arıtürk, "Bu karar, hukuken nihai bir karardır. Ancak siyasi olarak nihai değildir. Son sözü Yunan Adalet Bakanlığı söyleyecek. İsterse Adalet Bakanlığı, bu askerleri iade edebilir" iddiasında bulundu.

Yunan hükümetinin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada darbeci askerlerin en kısa zamanda iade edileceğini duyurduğunu hatırlatan Arıtürk, "Bu sözün arkasında durmaları gerektiğine inanıyorum" görüşünü savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan ve iltica talebinde bulunan sekiz darbeci asker, bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkarılmıştı. Darbeci askerler hakkındaki nihai kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer iki hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.

Dava süreci nasıl gelişti?

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, iade edilmemesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bir daha geri göndermeye çalışmayacaklar zaten davadan önce de bu insanların masum oldukları, Türkiye’ye gönderilirlerse adil yargılanmayacaklarına yönelik propagandalar söz konusuydu. İltica işlemleri mart sonuna kadar sürecek nisan ayına kadar sürecek. Bugün önemli olan Yargıtay’ın aldığı karar. Kısaca, İade edilmeyecek."