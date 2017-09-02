Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi

Hasan DEMİRBAŞ- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan\'da zulmün devam ettiğini belirterek, Müslüman ülkelerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Dünyada birçok Müslüman ülke var, nerede onlar? Niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiri ile uğraşıyor, birbirine boğmaya çalışıyor\" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Kumluca ilçesinde 50\'nci Yıl Kültür Merkezi\'nde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Törende bulunan MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy\'a teşekkür eden Çavuşoğlu, Aksoy\'un Antalya\'ya hizmet konusunda yapıcı önerileri olduğunu söyledi. Siyasetin hizmet için bir araç olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, \"Farklı partilerden olabiliriz ama mesele Türkiye olunca birleşeceğiz. Yabancılara Türkiye\'yi şikayet etmek olmaz. Kendi içimizde tartışabiliriz\" dedi.

\'BU VATAN TOPRAKLARINA GÖZ DİKENİN GÖZÜ OYULUR\'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye\'nin etrafının ateş çemberi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, \"Dünyadaki problemlerin yarısı bizim bölgemizde. Üstelik dünya henüz 8 sene önce yaşadığı krizi üstünden de atamamış. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye, son 15 yılda istikrarla yoluna devam ediyor. Terör örgütlerine karşı başarılı oluyoruz. Bu vatan topraklarına göz dikenin gözü oyulur. Geçen sene yaşadığımız darbe girişimine rağmen Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Daha da büyümemiz gerekiyor. Milli gelir kişi başına 30-40 bin dolar olması lazım. 16 Nisan\'dan sonra istikrar gelecek dedik, ekonomi iyiye gidiyor\" diye konuştu.

\'MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRBİRİNİ BOĞMAYA ÇALIŞIYOR\'

Arakan\'da zulmün devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Müslüman ülkelerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Dünyada birçok Müslüman ülke var, nerede onlar? Niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiri ile uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında, neden birlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz. İki hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladıktan sonra Newyork\'ta bir toplantı yapıp bu işi kökten çözmemiz lazım\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ardından Finike ilçesine geçerek vatandaşlarla bayramlaştı.

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