Çavuşoğlu'dan Fransız Bakan'a tepki: Bu terbiyesizliktir, paranın gözü kör olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ‘Cemal Kaşıkçı’ açıklamasına tepki gösterdi. "Bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar?” diye soran Çavuşoğlu, “Fransız Bakan doğruyu söylemiyor. Paranın gözü kör olsun. Bunlar yakında Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Fransız Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynadığı yönündeki sözlerini "terbiyesizlik" olarak niteledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor.

Bunlar yakında Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini kabul ederlerse kimse şaşırmasın. Paranın gözü kör olsun. Yakında bu ülkeler cinayeti bile inkar edebilirler. Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı? bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz."

Ne olmuştu?

Fransa’ya giderken Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” açıklamasında bulundu.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian ise, Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili ses kayıtlarını paylaştığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Le Drian France 2 kanalına verdiği röportajda ''bildiğim kadarıyla durum böyle değil'' dedi. France 2 muhabirinin ''Bu Erdoğan'ın yalan söylediği anlamına mı geliyor?'' sorusuna Le Drian ''Siyasal bir oyun oynamakta olduğu anlamına geliyor'' cevabını verdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Jean-Yves Le Drian'ın iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında iletişim kopukluğu varsa bu sorunu çözecek olan Türkiye değil Fransız makamlarıdır."