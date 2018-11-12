Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransız Dışişleri Bakanı'na cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Fransa'nın France 2 kanalına yaptığı açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tıklayınız- Fransa'dan Erdoğan'a Kaşıkçı yalanlaması

Altun açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında iletişim kopukluğu varsa bu sorunu çözecek olan Türkiye değil Fransız makamlarıdır."

Le Drian verdiği röportajda Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tapelerin kendilerine ulaşmadığını belirtmiş ve bunun Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynadığı anlamına geldiğini düşündüğünü söylemişti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı bir açıklamada “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” demişti.