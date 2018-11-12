Fransa'dan Erdoğan'a Kaşıkçı yalanlaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili ses kayıtlarını paylaştığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada ses kayıtlarının Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ile paylaşıldığını belirtmişti ancak Le Drian France 2 kanalına verdiği röportajda ''bildiği kadarıyla durum böyle değil'' dedi. France 2 muhabirinin ''Bu Erdoğan'ın yalan söylediği anlamına mı geliyor?'' sorusuna Le Drian ''Siyasal bir oyun oynamakta olduğu anlamına geliyor'' cevabını verdi.

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Erdoğan ne demişti?

Fransa’ya giderken Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” demişti.